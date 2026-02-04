Vox El Puerto exige explicaciones y responsabilidades por el abandono del Vapor

Vox El Puerto ha presentado una moción al pleno de este viernes con la que pide que se aclaren las actuaciones de las administraciones competentes tras el derrumbe de la motonave Adriano III, su prolongado estado de abandono, pese a estar declarado Bien de Interés Cultural, y la ausencia de actuaciones eficaces para garantizar su conservación como símbolo del patrimonio histórico de la ciudad.

Desde Vox denuncian que la desaparición del Vapor no puede calificarse como un hecho imprevisible ni como una consecuencia puntual de las últimas lluvias, sino como el resultado de años de inacción, falta de vigilancia y ausencia de medidas reales de conservación sobre un bien patrimonial protegido.

La iniciativa exige que el Ayuntamiento haga público un informe detallado en el que se recojan las actuaciones realizadas en los últimos años en relación con el Vapor, las medidas adoptadas para su protección y las comunicaciones mantenidas con la Junta de Andalucía, así como las respuestas recibidas. Asimismo, se reclama que la administración autonómica actúe para determinar si se ha incumplido el deber de conservación y depurar las responsabilidades que correspondan conforme a la legislación vigente.

Desde Vox subrayan que el hecho de que el barco fuera un bien de titularidad privada no exime a las administraciones de su obligación de velar por la conservación de un Bien de Interés Cultural, ni justifica la falta de actuaciones preventivas ante un deterioro conocido y prolongado en el tiempo. En este sentido, recuerdan que la legislación patrimonial obliga a intervenir cuando existe riesgo cierto para un bien protegido, con independencia de quién ostente su propiedad.

El grupo municipal considera que este caso evidencia una grave contradicción en la política patrimonial, donde la protección se traduce con frecuencia en cargas burocráticas para vecinos y negocios, pero no en una vigilancia efectiva ni en actuaciones reales cuando el patrimonio lo necesita.

Desde Vox lamentan que la pérdida del Adriano III suponga un daño irreparable para la memoria colectiva de El Puerto de Santa María y una imagen de dejación institucional incompatible con una ciudad que presume de su historia y de su identidad. “Cuando se deja caer un símbolo de la ciudad, lo que se pierde no es solo un bien material, sino parte de la identidad de El Puerto”, concluyen desde el grupo municipal.