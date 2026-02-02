Comienza la retirada de los restos del Vapor en El Puerto

Este lunes han comenzado las labores de retirada de los restos del Vapor Adriano III del paseo fluvial de El Puerto, una semana después de que la motonave apareciera hecha un amasijo de maderas a causa de los estragos causados por la lluvia y el viento.

Fue la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), a instancia de la Junta de Andalucía, la que instó la semana pasada a que la entidad propietaria del barco, la Asociación de Amigos del Vaporcito, procediera a retirar los restos de la nave para tarladarlos a una nave cubierta.

La zona del paseo fluvial donde el Vapor pasó su última etapa quedará por fin despejada en breve, tras haber sido testigo de la penosa agonía de la célebre nave, que no ha tenido un final a la altura de su memoria.