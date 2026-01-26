Cultura ordena el traslado inmediato del Vapor de El Puerto a una nave municipal

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha emitido un comunicado a raíz del colapso sufrido este fin de semana por el Vapor de El Puerto, que se ha terminado de hundir a causa de las lluvias y el viento en el paseo fluvial portuense.

La APBC recuerda que lleva años "trabajando con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de El Puerto en el traslado del Vaporcito a un entorno que garantizara no sólo la integridad del pecio, sino también la seguridad del entorno". La entidad añade que se dan dos condicionantes que han impedido una solución definitiva hasta la fecha. "Por un lado, se trata de un Bien de Interés Cultural. Por otro, el BIC tiene unos legítimos propietarios que, según la La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores. No es competencia, por tanto, de la Autoridad Portuaria su traslado ni cuenta con el respaldo legal para hacerlo, dada la existencia de legítimos propietarios", aseguran.

No obstante, añaden que "la Autoridad Portuaria mantiene una colaboración continua con la Junta de Andalucía a través de la Delegación Territorial de Cultura y con el Ayuntamiento de El Puerto en la búsqueda de una solución definitiva dado el estado de degradación en el que se encuentra el BIC".

Las intensas lluvias de los últimos meses han precipitado dicha degradación, llevando en la mañana de este lunes a la Delegación Territorial de Cultura a solicitar el traslado de emergencia del BIC a un lugar cerrado, en concreto a una nave municipal.

La Autoridad Portuaria debe ahora requerir a los legítimos propietarios dicho traslado y, en caso de que no lo asuman, podrá actuar de forma subsidiaria y proceder a dicho desplazamiento con la supervisión técnica de la Junta de Andalucía, en aras a la colaboración institucional.