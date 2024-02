Se abre el plazo para renovar los abonos de temporada del teatro en El Puerto

Hoy jueves 22 y mañana viernes 23 de febrero permanecerá abierto el plazo de renovación del abono de teatro para la temporada Invierno–Primavera 2024 en el teatro municipal Pedro Muñoz Seca. La taquilla, ubicada en el propio teatro, abrirá de seis a ocho de la tarde.

Ya el sábado 24 los espectadores interesados podrán abonarse por vez de 11.00 a 13.00 horas.

Las localidades individuales para todos los espectáculos programados esta temporada se pondrán a la venta el lunes 26 de febrero, de 18.00 a 20.00 horas, en la taquilla del teatro y desde las 20.00 horas, en Tickentradas. La taquilla abrirá ininterrumpidamente del lunes 26 de febrero al sábado 2 de marzo en horario de tarde.

Las entradas deberán ser abonadas con tarjeta de crédito, no admitiéndose, a partir de ahora, el pago en efectivo.

Debido a reajustes realizados en la programación se suspenden las dos representaciones de teatro familiar inicialmente anunciadas para los días 10 de marzo y 12 de mayo.

El abono de teatro incluye cuatro representaciones que traerá al Pedro Muñoz Seca algunas de las producciones más esperadas del panorama nacional. Comenzará con Hoy no estrenamos (1 de marzo), de la compañía L´om Imprebís, una invitación para descubrir el teatro y la comedia a través de la mirada de 12 personas corrientes, interpretadas magistralmente y a velocidad de vértigo por solo dos actores, Carles Castillo y Carles Montoliu. Posteriormente llegará Búho (13 de abril), en la que Diego Lorca y Pako Merino, responsables de Titzina Teatro, vuelven a conectar con sus orígenes, apostando por un afinado trabajo interpretativo del texto y el teatro físico. El abono proseguirá con Manual para armar un sueño (20 de abril), en el que la compañía jerezana La Zaranda exhibe su particular visión del teatro en una propuesta lúcida, valleinclanesca, poética y no exenta de humor inteligente, y El rey que no fue (4 de mayo), con el regreso de Albert Boadella a la dirección de Joglars en un trabajo, en clave de humor, en torno a la vida de Juan Carlos I y de los últimos 50 años de nuestro país.

La adquisición del abono de teatro supone un ahorro del 20 % sobre la compra individual de las entradas y permitirá al usuario la posibilidad de renovarlo en próximas temporadas. El precio del mismo oscila entre los 53 y los 33 euros, dependiendo de la zona de butacas elegida.

Además de la adquisición del citado abono, el abonado tendrá la oportunidad de comprar anticipadamente en la taquilla las entradas para las funciones programadas fuera de abono. Dentro del ciclo De El Puerto. Artes Escénicas, dos artistas profesionales portuenses vuelven a exhibir sus nuevas producciones en el teatro Pedro Muñoz Seca: el actor y director Jesús Torres, quien presentará su adaptación teatral de la novela de Leopoldo Alas Clarín La regenta (11 de mayo), protagonizada por la también actriz porteña Eva Rodríguez, y el concierto de la artista portuense Natalia Palomo, quien dará a conocer su espectáculo El flamenco como camino a la libertad (15 de marzo).

El rock será otro de los atractivos de la temporada con dos conciertos muy destacados; el primero estará a cargo de la banda norteamericana Turn turn turn (26 de abril), acompañados de la banda local The brass buttons, mientras que el segundo es el regreso del mejor indie rock de la mano de Maddening Flames (24 de mayo), quienes presentarán su nuevo disco.

La música clásica y la lírica estarán presentes en la programación con dos destacadas citas: el concierto extraordinario de Música Sacra que ofrecerá la Camerata L´istesso Tempo (9 de marzo) y Sólo dúos (19 de abril), espectáculo que traerá los dúos más célebres de la historia de la ópera. Otra de las propuestas destacadas de la programación será la presencia de la cantaora flamenca Rocío Márquez junto al productor de música urbana y electrónica Bronquio, quienes presentarán su trabajo Tercer cielo (2 de marzo).

También se han programado dos actuaciones de orquestas estadounidenses, el de la Banda Sinfónica American Youth Ensemble (28 de junio) y la Sinfónica Juvenil de California (3 de julio).