El Puerto: Las obras del 'Pasillo Amable' no afectarán a la temporada en el Teatro Pedro Muñoz Seca

Aunque las obras del denominado ‘Pasillo Amable’ se están desarrollando en distintas fases y por tramos, para tratar de reducir su impacto en el normal desarrollo de las actividades en el centro histórico de El Puerto, algunos aficionados al teatro y a la cultura en general temían que al afectar las obras a la zona de la Plaza del Polvorista, la temporada de espectáculos de otoño de 2023 se podría haber visto afectada por la intervención urbanística.

No obstante, según ha podido saber este diario, las obras de ‘Ciudad Amable’ no tendrán impacto alguno sobre dicha programación cultural, de manera que no impedirán que el edificio acoja durante esta temporada la programación propia que ofrece el Ayuntamiento a través del área de Cultura.

Es más, el programa correspondiente a octubre, noviembre y diciembre ya está elaborado y se dará a conocer próximamente. Como es habitual, dentro de la programación habrá espectáculos teatrales de abono, pero también una oferta que abarca sesiones de jazz, flamenco, danza o funciones para toda la familia.

De la misma forma, también está cerrado el ciclo Cinemateca de Otoño, que ofrece sesiones de cine en versión original subtitulada, y siempre sorprende a propios y extraños con títulos actuales y producciones no comerciales.

Las obras de ‘Ciudad Amable’, que buscan mejorar la accesibilidad peatonal en el centro, dieron comienzo el 16 de junio, y afectan a varias calles cercanas al Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, así como a la Plaza del Polvorista, donde además se encuentra el acopio de materiales casi desde el principio de la intervención, por lo que el acceso a ella está bastante limitado.

El teatro se encuentra en uno de los laterales de la plaza, y la zona de aparcamientos y acerado que está frente a su fachada principal, así como la calzada, están levantadas debido a las obras, aunque la acera que da acceso a la puerta de entrada al edificio está libre.

Es posible que para el inicio de la temporada, ya cuando comiencen los espectáculos propiamente dichos, esta zona de la plaza esté terminada.

En caso de que no sea así, el edificio cultural tiene otras entradas susceptibles quizás de ser habilitadas para dar acceso al público.

En este tramo, el proyecto contempla enlazar la plaza con el teatro mediante la elevación de la calzada, para establecer una mayor continuidad entre ambos espacios públicos, amortiguando el tránsito rodado con el cambio de rasante. Desaparecerán además los aparcamientos en batería.