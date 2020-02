El recuerdo de Fernando fortalece nuestro compromiso

El día 12 de febrero se cumple el primer aniversario de la muerte del compañero y amigo Fernando Vázquez. En el Foro Social queremos recordar su testimonio, su preocupación por los sin techo, como él, su dolor y rabia por tantas situaciones injustas que acorralaban la vida de muchas personas y la suya propia. Con la fuerza que da la propia experiencia denunciaba las políticas de beneficencia que convierten a los pobres en pedigüeños y pisotean su dignidad como personas.

Fernando, una persona con formación universitaria, fue un claro ejemplo de la exclusión que puede llegar a provocar una sociedad competitiva, individualista y sin corazón, que tiene como máximas aspiraciones el dinero, el poder y las apariencias. La falta de trabajo y de ayudas públicas, a la vez que la ausencia de redes de apoyo y de solidaridad, pueden expulsar, a cualquier persona y en cualquier momento, a las cunetas de la vida social convirtiéndola en “algo” invisible e inútil.

En este acto, primer aniversario de la muerte de Fernando Vázquez, en el Foro Social queremos reafirmar nuestro compromiso con las personas y familias excluidas y empobrecidas de la sociedad y, en concreto, de nuestra ciudad. Por este motivo nos dirigimos al nuevo equipo de Gobierno que parece estar más preocupado por todo tipo de fiestas y celebraciones (“la España de charanga y pandereta”) que por las graves necesidades de la población más vulnerable de El Puerto de Santa María.

La Concejalía de Servicios Sociales, mientras le echan flores a su titular, sigue bloqueada como lo demuestra la incapacidad para abonar las subvenciones pendientes de 2018 a las asociaciones y colectivos sociales. La burocracia en las ayudas de emergencia hace que tarden mucho tiempo en llegar a las familias necesitadas que se sienten impotentes ante tanto papeleo y terminan abandonando los programas. Para terminar de cerrar el círculo, deciden injustamente cerrar la Oficina de Intermediación en los Desahucios (OID), provocando que las familias con problemas de hipotecas se encuentren abandonadas a su suerte, sin nadie que les acompañe en esos difíciles procesos.

Por otra parte, la empresa municipal Suvipuerto es incapaz de enfrentar el problema de la falta de vivienda social en la ciudad. Los espacios comunes de las viviendas de Santa Clara que pertenecen a Suvipuerto están deteriorados y no funciona la comunidad de propietarios. Como solución, están enviando cartas a las familias que no pagan el alquiler, amenazándolas con el desalojo, sin antes investigar si pueden o no pagar y sin ofrecer otras alternativas. Se ha estado pagando un alquiler por dos pisos vacíos en la Vid, pertenecientes a Renfe, y ahora se devuelven porque no hay dinero para arreglarlos. Sin embargo, sí que han sido diligentes en expulsar a la asociación Andad de un piso en Los Milagros a través de una denuncia en los juzgados.

El ejemplo de Fernando Vázquez nos anima a las personas del Foro Social a seguir denunciando con todas nuestra fuerzas las situaciones injustas que padecen muchas familias en nuestra ciudad. El recuerdo de su temprana muerte nos empuja a exigir a nuestros gobernantes que cumplan con la principal misión que como políticos tienen: solucionar los graves problemas de la población.