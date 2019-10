El próximo lunes, 28 de octubre, se reanudarán las obras del aparcamientos de Pozos Dulces, tanto en lo que respecta a la superficie como al aparcamiento en sí, según ha anunciado en la mañana de hoy el alcalde, Germán Beardo.

El primer edil ha comparecido en rueda de prensa, acompañado por el primer teniente de alcalde, Curro Martínez, la responsable municipal de Urbanismo, Danuxia Enciso, la presidenta de Impulsa El Puerto, Marina Peris, el gerente de la misma empresa municipal, Miguel Ángel Zarzuela, y un representante de la constructora Gyocivil.

Beardo calificó la fecha de hoy como "un día importante", tras la aprobación en junta de Gobierno, el día anterior, de la licencia necesaria para la conclusión de las obras. Hay que aclarar que la licencia inicial para el aparcamiento había caducado, incluso una prórroga concedida, debido al tiempo transcurrido desde el comienzo de los trabajos, nada menos que cuatro años.

El jueves se propondrá al Consejo de Impulsa El Puerto su salida del proyecto

La rueda de prensa del alcalde se producía tras una reunión con los portavoces municipales, a los que se trasladó la decisión que se llevará el próximo jueves al Consejo de Administración de Impulsa El Puerto. Esta propuesta no es nueva, ya que estuvo sobre la mesa del anterior equipo de gobierno, aunque finalmente la oposición de Izquierda Unida hizo que el PSOE no llegara tampoco a defenderla.

Como ya se ha dicho en varias ocasiones, los problemas de financiación de este proyecto son los que han tenido la obra parada durante los últimos meses, y es que faltan nada menos que cinco millones de euros para poder concluir los trabajos.

El alcalde explicó que la operación ya propuesta por Impulsa hace meses cuenta con todos los informes jurídicos favorables necesarios, y como defendió "es la única opción para cerrar esta etapa".

Así, el próximo lunes, de forma paralela a la reanudación de las obras se convocará al Consejo de Administración de Impulsa El Puerto, que se celebrará el jueves 31 de octubre, con la propuesta de que que Impulsa El Puerto salga de la sociedad Impulsa Aparca -impulsora de las obras-.

Esta salida de la empresa municipal del proyecto supondrá con posterioridad la incorporación de un nuevo socio privado, que aportará la financiación necesaria para la conclusión de las obras. No obstante, Beardo quiso recalcar que Impulsa El Puerto "no dejará el proyecto de la mano de Dios, ya que tendrá representación en el Consejo de Impulsa Aparca, con voz pero sin voto, de manera que podrá supervisar la entrada del socio inversor, un proceso que estará tutelado también por la consultora Deloitte.

Beardo: "Quizás no sea la mejor opción, pero ahora mismo es la única"

"Quizás no sea la mejor opción, pero ahora mismo es la única", dijo el alcalde en referencia a esta propuesta, ya que como dijo muy gráficamente "quedarnos como estamos supondría estar otros seis años con Pozos Dulces como una zona pre-bélica. No podemos prolongar la inseguridad de la zona ni esa imagen que no se adecua a los criterios de calidad de una ciudad como El Puerto", insistió.

El alcalde anunció además que el Ayuntamiento realizará un control exahustivo de los plazos -se estima en diez meses el tiempo que queda para la conclusión de la obra- y destacó que "Impulsa El Puerto no va a perder dinero con esta operación".

El coste de la urbanización de la cubierta, cuyo proyecto se dará a conocer próximamente, se cifra en 2,2 millones de euros.

En cuanto a la gestión del futuro aparcamiento, se está barajando la opción de que Impulsa El Puerto pueda ser la encargada de la misma, quedando también 30 abonos mensuales a disposición de la empresa municipal durante los cinco primeros años de explotación.

Un poco de historia

Germán Beardo recuerda que este aparcamiento se construye a través de la sociedad Impulsa Aparca, integrada al cincuenta por ciento por la empresa municipal Impulsa El Puerto y la inversora Ged Capital, que gestiona fondos del programa europeo Jessica, financiado con fondos FEDER de la Unión Europea.

En un primer momento Impulsa Aparca tenía proyectada la construcción de dos aparcamientos en la ciudad, uno en la Plaza de Toros y otro en Pozos Dulces. Ambos proyectos contaban con financiación europea. El anterior equipo de Gobierno descartó en 2016, tras un fuerte rechazo social al proyecto, la construcción del primero e Impulsa Aparca se centró exclusivamente en el desarrollo del aparcamiento de Pozos Dulces, para el que se incrementó la partida de ejecución hasta un capital de unos doce millones de euros, aproximadamente.

Sin embargo, las obras previas que ya se habían ejecutado en previsión de la construcción del aparcamiento de la Plaza de Toros antes de descartar su ejecución (obras de canalización que se realizaron en los aledaños del coso taurino) y los pagos compensatorios realizados a la Unión Europea por incumplimientos en el calendario de obra redujeron el capital disponible hasta unos ocho millones aproximadamente.

Además Impulsa Aparca se ha encontrado con una dificultad añadida al estar integrada por una empresa municipal con una situación económica complicada. La presencia de Impulsa El Puerto en la sociedad perjudica cualquier operación de crédito -hay que recordar que a punto estuvo de entrar en concurso de acreedores- ya que las entidades bancarias lo identifican como de alto riesgo.