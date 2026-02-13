El Puerto registra en 2025 menos abandonos de animales y supera el millar de esterilizaciones felinas

El Centro Municipal de Protección Animal (Cemuproan) atendió duranyte el pasado año 2025 un total de 367 animales perdidos o abandonados, de los cuales 153 fueron perros y 214 gatos, una cifra inferior a la registrada en 2024, cuando se recogieron 504 animales. Este descenso refleja una mayor concienciación ciudadana en la tenencia responsable de mascotas y el impacto positivo de las campañas de sensibilización impulsadas desde el ámbito municipal, según ha eñalado el alcalde, Germán Beardo, durante una visita a las instalaciones.

En materia de adopciones, en 2025 se lograron 320, ofreciendo una segunda oportunidad a 113 perros y 207 gatos. Aunque la cifra es ligeramente inferior a las 344 adopciones alcanzadas en 2024, el Ayuntamiento subraya que se mantiene un elevado nivel de adopción.

Especial relevancia ha tenido en 2025 el programa de Captura, Esterilización y Retorno (CER) para el control de colonias felinas urbanas. A lo largo del año se realizaron 1.052 actuaciones CER, frente a las 281 esterilizaciones registradas en 2024, lo que supone un incremento muy significativo y un avance decisivo en la mejora de la salud y el control poblacional de las colonias.

El centro ha mantenido una atención veterinaria integral, con intervenciones quirúrgicas tanto en perros como en gatos. En total, se intervinieron 105 perros, de los cuales 85 fueron castraciones, y 182 gatos, con 170 castraciones. Las casi 300 intervenciones veterinarias realizadas en 2025 garantizan que los animales adoptados salgan en condiciones óptimas, reforzando la confianza de las familias adoptantes.

El fomento de la adopción y la sensibilización ciudadana han sido otros de los ejes fundamentales del trabajo de Cemuproan en 2025. A lo largo del año se organizaron numerosas jornadas y eventos de adopción en distintos puntos de la ciudad, además de campañas en redes sociales y medios de comunicación locales. A ello se suman las charlas educativas en centros escolares, orientadas a promover el respeto, la empatía hacia los animales y la importancia de la esterilización y la vacunación.

Tras su visita, Germán Beardo ha querido reconocer la implicación del personal del centro, así como de los voluntarios, casas de acogida y asociaciones colaboradoras, cuya dedicación resulta fundamental. “El Cemuproan realiza una labor esencial para nuestra ciudad. He podido comprobar personalmente el esfuerzo diario que se hace para garantizar el bienestar animal, fomentar la adopción responsable y avanzar en el control ético de las colonias felinas. Vamos a seguir apoyando este modelo, que sitúa a El Puerto como un referente en protección animal”, señala el primer edil.

Con capacidad para más de un centenar de animales y dotado de instalaciones veterinarias especializadas,el centro continúa operando a plena capacidad, por lo que el Ayuntamiento insiste en la importancia de la responsabilidad ciudadana y del compromiso con la adopción responsable.