El Pleno de El Puerto aprueba el pago de facturas pendientes a Mayse

El Ayuntamiento de El Puerto ha celebrado este viernes un pleno municipal extraordinario para aprobar, entre otras cosas, las facturas pendientes con la empresa Mayse, que se encarga de la limpieza y mantenimiento de las instalaciones municipales.

Hay que recordar que esta concesionaria es una de las tres que siguen prestando servicio en precario, por no tener un contrato adjudicado aún, junto con el servicio de Playas y Pinares y el de autobuses urbanos. Esta situación, en el caso de Mayse, se remonta ya a seis años atrás.

Tras levantarse los reparos suspensivos que pesaban sobre el pago de estas facturas, el pleno ha aprobado un expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos con cargo al Presupuesto de 2026, por un importe total de 221.126,05 euros, correspondientes a las facturas de diciembre de 2025 por la limpieza de colegios y dependencias municipales.

El portavoz de Izquierda Unida, José Luis Bueno, ha lamentado que este contrato siga en precario y ha acusado al equipo de gobierno de estar "a otras cosas", recordando también los problemas laborales y del servicio que está generando esta situación.

El portavoz de Vox, José Antonio Gomila, también ha reclamado más transparencia al equipo de gobierno sobre la situación con las contratas mientras que el portavoz del PSOE, Ángel González, ha anunciado la abstención de su grupo "por la importancia del servicio", aunque ha lamentado la mala gestión del PP:

El alcalde, Germán Beardo, ha cerrado el punto asegurando que a lo largo de este año estarán adjudicados los tres contratos municipales que faltan, siendo el de Playas y Pinares el más avanzado, seguido del de autobúses, del que se está elaborando el pliego de condiciones, y finalmente el de limpieza y mantenimiento de colegios y dependiencias municipales. En este último caso, Beardo ha reconocido que el no haber actualizado los precios del contrato desde hace diez años está causando en la empresa problemas de liquidez.