IU denuncia que el impago de nóminas en Mayse pone en riesgo la limpieza de colegios y edificios municipales en El Puerto

Izquierda Unida El Puerto ha denunciado públicamente la grave situación que atraviesan las trabajadoras del servicio de limpieza de colegios y edificios municipales, gestionado por la empresa Mayse, que a día de hoy siguen sin cobrar sus nóminas, tal y como recoge la información difundida en los últimos días.

La plantilla viene cobrando con retraso sus nóminas desde hace ya algunos meses, y creen que puede deberse a la falta de pliego para la adjudicación del servicio, que está en precario desde hace seis años.

La plantilla está convocada a una asamblea este mismo viernes.

El portavoz municipal de IU, José Luis Bueno, ha señalado que “estamos ante un nuevo episodio de dejadez y falta de responsabilidad del gobierno de Germán Beardo. No es la primera vez que advertimos de problemas en la gestión de los servicios privatizados, ya que este se suma a la larga lista de contratos que llevan años en precario, y ahora volvemos a ver cómo se pone en riesgo un servicio esencial como es la limpieza de nuestros centros educativos y dependencias municipales”.

Bueno ha recordado que “la limpieza en los colegios no es un asunto menor. Hablamos de la salud y el bienestar de niños y niñas, del profesorado y del conjunto de la comunidad educativa. No se puede permitir que por una mala gestión política se genere incertidumbre sobre la continuidad y calidad del servicio”.

Desde Izquierda Unida subrayan que la situación es especialmente grave porque son las trabajadoras, ya que se trata de una plantilla totalmente feminizada, quienes están soportando las consecuencias directas. “Una vez más, quienes pagan la incompetencia del equipo de gobierno son las plantillas. En este caso, mujeres trabajadoras que cumplen con su labor cada día y que, sin embargo, ven cómo no cobran sus salarios en tiempo y forma”, ha afirmado el portavoz.

La formación de izquierdas exige al alcalde y a su equipo que den explicaciones inmediatas y que actúen con urgencia para garantizar el pago de las nóminas y la estabilidad del servicio. “El Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado. Tiene la responsabilidad de fiscalizar a las empresas concesionarias y de asegurar que se cumplen las obligaciones laborales”, ha añadido Bueno.

Izquierda Unida reclama además que se revisen los mecanismos de control sobre las contratas municipales para evitar que se repitan situaciones similares. “No podemos normalizar que cada cierto tiempo un servicio básico esté en riesgo. Hace unas semanas denunciábamos que el Servicio de Ayuda a Domicilio, otro servicio esencial, se encontraba en peligro por la falta de pago del Ayuntamiento a la empresa concesionaria del contrato. Esto nos demuestra una y otra vez que la gestión de Beardo es incapaz de garantizar estabilidad y derechos laborales”, ha concluido.

Desde IU reiteran su apoyo a las trabajadoras afectadas y no descartan impulsar iniciativas en el próximo Pleno municipal para exigir soluciones y depurar responsabilidades.