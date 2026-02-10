UGT El Puerto reconoce el esfuerzo y la valentía de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio

Desde la central de UGT El Puerto han destacado la situación de un sector tan vulnerable como imprescindible: el de las trabajadoras y trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio en la provincia de Cádiz. Un colectivo fundamental para la atención de las personas dependientes en sus hogares y que, sin embargo, sigue siendo invisibilizado y precarizado.

El sindicato quiere hacer público el reconocimiento al enorme esfuerzo y compromiso de estas profesionales, que en los últimos días, marcados por lluvias intensas, temporales y situaciones de peligro, no han abandonado en ningún momento sus puestos de trabajo. A pesar de las dificultades, de los cortes de tráfico y de la suspensión del transporte público, han estado -y siguen estando- al pie del cañón, garantizando la atención a todas las personas dependientes.

UGT ha podido contar con el testimonio de dos delegadas del SAD de El Puerto de Santa María, quienes trasladan la necesidad urgente de hacer visible el esfuerzo que están realizando las trabajadoras de toda la provincia. No es algo nuevo: estas profesionales ya demostraron su valentía durante la pandemia y continúan haciéndolo frente a cualquier adversidad, ya sea climatológica, sanitaria o social.

Desde la sede de UGT y junto a las delegadas de El Puerto quieren felicitar a todas las trabajadoras y trabajadores del sector por su profesionalidad, su entrega y su enorme calidad humana.

No obstante, también denuncian la dura realidad que atraviesa el colectivo "debido a la gestión de las empresa que actúan de manera irresponsable, recortando derechos, imponiendo obligaciones y tratando a las trabajadoras como simples números", denuncian.

"Las auxiliares de ayuda a domicilio no solo prestan un servicio: dan cuidado, dan cariño y dan apoyo humano. Pero también son personas y trabajadoras que merecen reconocimiento, respeto y condiciones laborales dignas, acordes a la importancia del sector que sostienen día a día", añaden.

Desde UGT reiteran su agradecimiento y compromiso con todas ellas. "Gracias por vuestro trabajo, por vuestra entrega y por no fallar nunca a quienes más os necesitan", concluyen.