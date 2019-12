"Los que estamos protestando en esta plaza, desgraciadamente, somos personas enfermas"

"Los que estamos protestando, desgraciadamente, somos personas enfermas. El alzheimer no es un resfriado, el párkinson no es un resfriado, la enfermedad mental no es un resfriado. Desgraciadamente, bastante tenemos ya con luchar con la enfermedad. No estamos pidiendo una limosna". Estas palabras de un afectado por la enfermedad de párkinson ilustran la situación que viven numerosas personas que ven peligrar en El Puerto la asistencia que reciben de las asociaciones que se las facilitan y por lo tanto las terapias que tienen gracias a estas entidades.

Las asociaciones de El Puerto que trabajan en el ámbito del bienestar social y en la atención a personas enfermas o discapacitadas, se encuentran en una situación límite debido al impago de las subvenciones que les adeuda el Ayuntamiento. No han cobrado las ayudas correspondientes al año 2018, pese a haber presentado toda la documentación que se las requerido por parte municipal, ni tampoco podrán acogerse a las de 2019, al no haberse realizado la convocatoria para acogerse a las mismas ni haberse realizado la reserva de crédito.

Este miércoles, 11 de diciembre, las entidades se han concentrado en la Plaza de Isaac Peral, frente al Ayuntamiento, para reclamar que se le paguen las subvenciones. La concentración se ha iniciado a las 11:00 horas y a ella se han sumado los propios afectados, familiares de los enfermos y nuevas entidades que se han adherido a la petición para que el Ayuntamiento libre las ayudas.

Durante la concentración personas de diferentes colectivos han ido tomando la palabra para exponer las prestaciones y terapias que reciben gracias a dichas entidades y describir la situación tan complicada que están atravesando estos colectivos. Entidades como la asociación La Gaviota, a la que no se le ha pagado las cuantías del programa Hidrosport de ayuda al baño para personas con discapacidad, Andad, que lleva 35 años trabajando en atención y prevención de la drogodependencia, afectados por fibromialgia, un menor de la asociación Apadeni o enfermos de párkinson, que han explicado con canciones el papel que desempeñan las terapias en su vida diaria.

Han lamentado que ningún representante municipal haya bajado a hablar con ellos durante la concentración. Sobre todo, tratándose de entidades que trabajan en el ámbito del bienestar social de las personas más vulnerables o necesitadas, que atienden necesidades no cubiertas por el área de Bienestar Social.

El pasado día 20 de septiembre presentaron un escrito en el Registro en el que pedían la convocatoria urgente del Consejo Municipal de Servicios Sociales para abordar la difícil situación que están pasando, ya que a duras penas pueden mantenerse. El día 2 de diciembre volvieron a presentar otro escrito en el que transmitían su inquietud "por la falta de interés del Ayuntamiento en apoyar las actividades sociales que realizan nuestras asociaciones". "Desde hace años realizamos un gran esfuerzo por dar respuesta a las demandas de la población portuense, pero en estos momentos nos encontramos en unas circunstancias en las que es materialmente imposible afrontar nuestro trabajo con el rigor necesario", manifiestan.

Las asociaciones sostienen que los proyectos a los que estaban destinados las subvenciones ya han sido ejecutados y que han sido presentadas las justificaciones de gastos correspondientes. Insisten además en que este año han podido seguir trabajando con muchos esfuerzos, "agotando prácticamente todas nuestras reservas para cubrir parte de los costes de las actividades que hemos desarrollado".

Manifiestan por lo tanto que si se prolonga esta situación, ante la falta de recursos económicos, corren el riesgo de un cierre definitivo. Las asociaciones afectadas que han participado en la protesta se muestran impotentes y afirman que ya no saben qué hacer y el Ayuntamiento atribuye los impagos a la falta de personal en el área Económica e Intervención.

Este jueves, las entidades afectadas se reunirán de nuevo en la sede de la Asociación de Familiares y Afectados de Párkinson, Párkinson Portuense.