Concentración frente al Ayuntamiento para reivindicar las ayudas del 2018

El día 2 de diciembre estuvieron en el Ayuntamiento presentando un escrito. El documento iba dirigido tanto al área de Asuntos Sociales como al de Economía y Hacienda, y en él se encontraban dos peticiones muy claras: saber cuándo se van a abonar las ayudas del 2018 y asegurarse de que se firme una reserva de crédito para las del 2019.

Eso fue hace una semana y, hasta el momento no han tenido ninguna respuesta. Por este motivo AFA Puerto, Afipo, Afemen, ACAP, Amal Esperanza, Andad, Asociación Pro Derechos Humanos (APDHA), La Gaviota, Nueva Bahía, Parkinson Puerto y Prodeni estarán mañana a las puertas del Ayuntamiento reclamando una respuesta.

En concreto estas 11 asociaciones se unirán mañana en un intento de seguir con su lucha, ya que muchas de ellas se encuentran actualmente al límite o bien sobreviviendo gracias a la aportación de los propios socios, como es el caso de Parkinson Puerto -que a duras penas consigue pagar a los especialistas que guían las terapias- o La Gaviota, que a día de hoy aún no ha recibido el importe correspondiente a los programas Hidrosport del 2018 y del 2019.

Este detalle es la gota que colma el vaso, ya que lo pagos y subvenciones son un tema que suele dar que hablar desde hace mucho tiempo. En concreto, estos problemas vienes causados porque desde la solicitud al ingreso en efectivo las asociaciones se encuentran con multitud de trabas y problemas a la hora de justificar los gastos. En ciertas ocasiones muchas de las ayudas han sido negadas por Intervención ya que los papeles y justificantes han tenido algún defecto de forma. Ahora, que ya la mayoría han conseguido tener los papeles de forma correcta, no entienden por qué no llega el dinero a las cuentas. "El problema está en que el anterior Gobierno no firmó la reserva de crédito, entonces no hay dinero", explican desde Parkinson Puerto.

En cuanto a las ayudas del 2019, por el momento, aún no se sabe qué va a pasar ya que el plazo de solicitudes ni siquiera ha sido convocado. "Como esto siga así no se qué vamos a hacer. Posiblemente tengamos que dejar de funcionar".