Esta es la programación oficial del Carnaval de El Puerto 2026
Los actos comienzan este sábado con una Cabalgata Infantil desde la plaza Peral
El Carnaval de El Puerto 2026 elige a sus coquineros y coquineras
Programación del Carnaval de El Puerto 2026
· Sábado 14
16.30 horas. Cabalgata Infantil. Con salida de la Plaza Isaac Peral, continuará por Nevería, Ganado, Vicario, Plaza de Juan Gavala, Plaza de España, Palacios y Larga, para finalizar en la Plaza Peral. Al término de la cabalgata actuarán las dos agrupaciones de la cantera: la comparsa 'Los granujas' y el cuarteto 'Las vecinas de Doña Blanca'.
19:00 horas. Tributo a Disney en la Plaza Peral (contará con la actuación de Mireia Montávez, de OT).
· Domingo 15
17:00–19:30 horas. Fiesta con DJ Les Calvizos y Tributo a los Villanos Disney en Parque Comercial Bahía Mar.
· Lunes 16
19:00 horas. Comparsa Infantil 'Los granujas' en la Plaza del Castillo.
20:00 horas. Comparsa 'Los Humanos' (Martínez Ares) en la Plaza del Castillo.
· Martes 17
19:00 horas. Comparsa 'Las manos de Cádiz' en la Plaza del Castillo.
20:00 horas. Comparsa 'Los Locos' en Plaza del Castillo.
· Miércoles 18
Tanguillos en el Teatro (el espectáculo contará con dos pases, el primero a las 17:00 horas y el segundo a las 19:30 horas, y las actuaciones de las academias de baile Araceli Arias, Víctor Raposo, Silvia Belenguer, José Leiva, Diana Andrades, Carmen Morales y Carmen Navarro).
Jueves 19
20:00 horas. Actuación chirigota del Sheriff 'Los semicuraos' en la Plaza del Castillo.
· Viernes 20
18:30 horas. Actuación de las dos agrupaciones de la cantera portuense: la comparsa 'Los granujas' y el cuarteto 'Las vecinas de Doña Blanca' en la Plaza del Castillo.
19:30 horas. Proclamación de Coquineros y Coquineras en la Plaza del Castillo.
20:00 horas. Pregón a cargo de Jesús Manuel Selma, 'El Melli de El Puerto', en la Plaza del Castillo.
21:00 horas. Actuación de la chirigota 'Los que la tienen de mármol', chirigota de El Molina, en la Plaza del Castillo.
22:00 horas. Actuaciones de 'El Cuarteto Inclusivo', 'La palabra de Cádiz', 'Las manos de Cádiz', 'Salud, gaditanismo y libertad' y la comparsa de Madrid 'Los Desalmaos'.
· Sábado 21
12:00 horas. Tributo K-Pop y Fiesta Infantil con castillos hinchables en la Plaza del Castillo.
16:30 horas. Cabalgata de Carnaval. Itinerario: Valdés, Plaza de Elías Ahuja, Santa Lucía, Plaza de España, Vicario, Ganado, Plaza de la Herrería, Ribera del Río, Plaza de los Majaras, Ribera del Marisco, Plaza de las Galeras y Avenida Micaela Aramburu, en la Plaza del Polvorista
19:00 horas. DJ Los Calvizos en la Plaza del Castillo.
19:00 horas. Actuaciones de 'El Cuarteto Inclusivo', 'La palabra de Cádiz', 'Las manos de Cádiz' y 'Salud, gaditanismo y libertad' en la Plaza de la Herrería.
21:00 horas. Carrusel de Coros, con salida desde Plaza de España.
· Domingo 22
13:00 horas. Gañotá con la actuación en la Plaza del Castillo de 'Los Compay', 'El hombre de hojalata', 'Los muerting planner', 'El cuarteto inclusivo', 'La palabra de Cádiz', 'Las manos de Cádiz', 'Salud, gaditanismo y libertad', 'Los granujas' y 'Las vecinas de Doña Blanca'.
