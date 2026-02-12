El Carnaval de El Puerto 2026 elige a sus coquineros y coquineras

El Monasterio de la Victoria acogió en la noche del viernes la Gala de Elección de Coquineras y Coquineros Infantiles, Juveniles y Adultos 2026, en un evento organizado por la Concejalía de Fiestas.

El jurado de esta edición ha estado compuesto por Ruth Amaya, Isabel Toscano, Salvador Moreno, Cristina Acosta, Borja Rodríguez y Vicente Patón. En la categoría infantil los ganadores se decidieron por sorteo, siendo la Coquinera Mayor Infantil Berta López Berciano, de 11 años, que se presentó por libre, y el Coquinero Mayor Infantil Cristian Mora Vega, de 7 años, que representaba a la Academia de Baile de José Leiva. La Coquinera Mayor Juvenil es Daniela Niebla Sicre, de 17 años, que se presentó por libre, el Coquinero Mayor Juvenil Ezequiel Albaiceta Nevado, de 14 años, por libre, la Coquinera Mayor Adulta Celeste Díaz Llopis, de 19 años, que representa a la Peña La Mezquita y el Coquinero Mayor Adulto Carlos Javier Gallardo Bermúdez, de 33 años, presentado por la Academia de Baile de José Leiva.

El antiguo penal se llenó para disfrutar de una cita conducida por Miriam Rafaela Pérez González, 'Faly', quien presentó a las candidatas y candidatos, y que contó con las actuaciones de la comparsa 'La palabra de Cádiz' y de Estefanía Salas, acompañada al baile por Candela Cruz y a la guitarra por David Cruz. En el transcurso del acto se impuso la banda y la corona a la Diosa del Mar del Carnaval 2026, distinción que recae en Loli Subiño, y se despidió a los Coquineros y Coquineras 2025.

El teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, ha agradecido el esfuerzo y dedicación del equipo de la Concejalía de Fiestas para que esta gala haya sido nuevamente un éxito, gratitud que extiende a los miembros del jurado. Calleja ha anunciado que la gala de coronación tendrá lugar el próximo viernes 20 de febrero en la Plaza del Castillo, justo antes del comienzo del pregón de Jesús Manuel Selma, 'El Melli'.