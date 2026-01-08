'El Melli' será el pregonero del Carnaval de El Puerto 2026

El portuense Jesús Manuel Selma Martín-Murga, más conocido como ‘El Melli’, será el pregonero del Carnaval 2026 en la ciudad. Así lo ha anunciado en la mañana de este jueves el concejal de Fiestas, David Calleja, en sus redes sociales.

El pregón será el próximo 20 de febrero en la Plaza del Castillo.

'El Melli', que consiguió el primer premio del COAC 2023 en la modalidad de chirigota con ‘Amo escuchá (chirigota callejera)', de la que fue coautor junto a José Molina, será el primer pregonero del Carnaval portuense oriundo de esta ciudad desde que David Calleja está en el cargo, ya que hasta ahora todos los pregoneros habían sido figuras conocidas del Carnaval gaditano como El Canijo, Jesús Bienvenido, Ramoni o el Carapapa, o personajes del show buissines como Los Morancos.

El portuense ya ganó en 2018 el segundo premio del concurso gaditano junto al Cascana con la chirigota ‘Cai de Miarma', y es uno de los integrantes del grupo de música D'Caramelo, muy activo sobre todo en establecimientos de ocio durante las navidades y en la Feria de Primavera.

El alcalde, Germán Beardo, ha recibido este mismo jueves al pregonero y ha destacado su estrecha vinculación con las chirigotas. Por su parte David Calleja ha puesto de relieve la amplia trayectoria del pregonero, subrayando que su autoría de músicas y letras ha dejado una huella destacada tanto en agrupaciones locales como en formaciones de Cádiz y de otras localidades de la provincia.

Por su parte, el pregonero ha expresado su agradecimiento al alcalde por sus palabras y a David Calleja por la confianza depositada en él, afirmando que es “un honor y una gran satisfacción ser pregonero en mi tierra, ya que siempre he estado vinculado a esta fiesta y pregonarla es lo máximo para un carnavalero portuense”.

“El Melli del Puerto” ha asegurado que intentará estar “a la altura de lo que los portuenses merecen, con un texto muy humorístico”. Además, ha confesado que cuando David Calleja le propuso asumir el pregón “ni me lo creía”, y recalcado que pondrá todo su cariño en el evento. Precisamente ese compromiso y dedicación es un aspecto que el pregonero valora especialmente en el concejal de Fiestas, a quien ha definido como “un fuera de serie en todas las celebraciones, ya que consigue ensalzarlas y cumplir su principal objetivo: que la gente disfrute”.

Una vida vinculada al Carnaval

Este portuense de 42 años lleva vinculado al mundo del carnaval desde los cinco. Su trayectoria es muy dilatada, como refleja el hecho de que con 14 años ya era autor de letra y música en infantiles, alzándose con el segundo premio en chirigotas en el COAC con 'Ningún derecho pa salir en Carnaval'. Posteriormente, siempre como autor de letra y música, sacó varias agrupaciones en El Puerto, tanto en juvenil como adultos y callejeras, iniciando después un camino como autor de chirigotas adultas en el COAC. Fue 2º premio en 2018 con 'Cai de mi arma', 5º en 2020 gracias a 'Aquí estamos de paso', 3º en 2022 con 'Los cuarentenas principales', 1º en 2023 con 'Amoscuchá' (chirigota callejera) y 3º en 2024 con 'La callejera invisible'.