El cartel de la Fiesta de los Patios de El Puerto se presenta este viernes en el Castillo de San Marcos

Este próximo viernes, 9 de enero, se presentará en la bodega del Castillo de San Marcos el cartel anunciador de la Fiesta de los Patios.

En esta ocasión la autora del cartel es la artista Keka Raffo, que ha realizado uno de sos originales papirosaicos para ilustrar esta fiesta en la que se dan a conocer estos rincones tan característicos de El Puerto que son sus patios.

La cita es a las 20:00 horas y como suele ser habitual, se prevé una alta asistencia de público.

La Fiesta de los Patios se ha asentado ya como una de las citas habituales en el calendario portuense, una cita que en esta ocasión cumple su edición número 27.

Con motivo del 25 aniversario, hace dos años, la entidad que preside José Ignacio Delgado Poullet llevó a cabo un extenso programa de actividades, entre ellas la plantación de un ejemplar de eucalipto arco iris en el parque Calderón.

Este viernes se dará a conocer la fecha de la celebración de este año, que suele ser siempre anterior a la Feria de Primavera.