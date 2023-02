El presidente de la Diputación reprende a Beardo por sus reiteradas ausencias del pleno, pese a cobrar con dedicación exclusiva

Un mes y más y van muchos desde que tomara posesión de su cargo en Diputación el pasado mes de septiembre, el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, apenas ha pisado el salón de plenos de la Diputación provincial, a pesar de estar liberado como portavoz del grupo popular con dedicación exclusiva, labor por la que cobra la nada desdeñable cantidad de 4.613,38 euros al mes, lo que supone 64.587 euros brutos anuales.

Este miércoles el alcalde portuense llegó al pleno tarde, a las diez y veinte de la mañana, y sin quitarse ni tan siquiera el chaquetón se marchó a las once y diez de un pleno que suele durar toda la mañana.

El presidente de la Diputación Provincial, Juan Carlos Ruiz Boix, interrumpió el orden del día en el punto 18 para hacer "una reflexión en voz alta por una cuestión de orden, y lo voy a hacer en voz alta aunque lo podría hacer de forma privada. Requiero a la secretaría general de la Diputación que informe al presidente de si estoy realizando cualquier tipo de malversación de caudales públicos, ante la notoria ausencia del portavoz del PP, Germán Beardo, que nuevamente se ausenta y no ha motivado el por qué de esta usencia reiterada y repetitiva, que lo único que conlleva es que todos pensemos que esto es jauja".

Ruiz Boix continuó señalando que "cualquier persona con dedicación exclusiva tiene 30 días para hacer sus funciones, como el alcalde de Chiclana, de Alcalá, de Barbate, de Algeciras o yo mismo como alcalde de San Roque. No llego a comprender cómo una persona con dedicación exclusiva constantemente se ausenta del pleno, cuando se le paga para estar aquí y tiene la obligación de participar en los debates, tiene obligación de asistir, de participar, siendo inexcusable la asistencia de una forma permanente. Uno puede estar enfermo, como ocurre hoy con el alcalde de Cádiz, y motivar y justificar la ausencia, pero yo en mis doce años como alcalde no he visto esto en ningún otro caso. Hay personas que no tienen dedicación exclusiva y que asisten con regularidad. Pido a la secretaría general que prepare un informe y que valore esas ausencias reiteradas y permanentes de Beardo como portavoz del grupo popular, que aparece tarde, y se marcha sin decir nada a la presidencia, sin excusas motivadas, ni hoy ni en ninguna de las anteriores ocasiones".

Ruiz Boix añadió que "lo hago publico porque esta situación raya la irresponsabilidad y yo no voy a ser responsable de malversar el salario de una persona, un portavoz que tiene dedicación exclusiva más la suma de los costes sociales, una cuantía elevada. Quizás sea algo habitual en ese grupo pero me gustaría saber por escrito si se puede continuar permitiendo esta situación. Si se tiene dedicación exclusiva a esta casa y a esta corporación provincial se le tiene que dar la mayor prioridad, y ya es reiterada la ausencia", concluyó.

Tras este tirón de orejas público el diputado del PP, Juancho Ortiz, que no tiene dedicación exclusiva como portavoz, lamentó el "nerviosismo" del presidente y lo achacó a que "estamos entrando en campaña", añadiendo que Beardo "ha hecho acto de presencia" y recordando que también faltaba el alcalde de Cádiz, aunque su ausencia estaba justificada por enfermedad. "Ha llegado tarde y se ha marchado sin motivar su ausencia", insistía Ruiz Boix, recordando que José María González "ha avisado a primera hora. Yo no hubiese dicho nada si no fuera por la reiteración que se viene produciendo desde septiembre, es algo que ocurre de forma reiterada", e insistió en pedir a la secretaria un informe. "No quiero ser cómplice de una malversación de caudales públicos, por parte de alguien que cobra y no ejerce", dijo.

Ortiz insistió en su defensa a Beardo diciendo que "creo que tenía la visita de la delegada", a lo que el presidente de Diputación le recordó que "todos los miércoles terceros de mes tiene pleno de esta institución".