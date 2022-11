La prensa especializada analizó el estado de la gastronomía gaditana

“De coco y huevo”. Así definió Pepe Monforte el estado actual de la gastronomía gaditana, que fue analizada en la tercera conferencia del ciclo que ha organizado las Jornadas de la Sal y el Estero, y que se ha celebrado en la sala de exposiciones de la Fundación Osborne, en la bodega de Mora. Los protagonistas de este tercera conferencia fueron los periodistas gastronómicos Pepe Monforte (Cosas de Comé y Grupo Joly), Pepe Oneto (Cadena COPE y radio La isla), Eugenio Camacho (Cadena SER y 7 TV), Rocío Osborne, directora de comunicación del Grupo Osborne, Manolo Ruiz (Bloguero e Historiador Gastronómico) y Salvador Moreno (Grupo Vocento), con Antonio Arcas como moderador.

Los principales retos a los que está expuesta en estos momentos la gastronomía gaditana, como el aumento de los costes de la energía, la falta de centros de formación y otros más fueron debatidos desde el particular punto de vista de cada uno de ellos. Salva Moreno señalo “que gastronomía no solo se debe considerar a los alimentos sino también a los vinos, sobre todo en una tierra como la nuestra donde se crían unos vinos únicos en el mundo”.

Rocío Osborne resalto la apuesta que Osborne ha hecho de sus vinos de la gama VOR y VORS, “sacándolos al mercado en el precio que tienen y que deben de tener”. Pepe Monforte señaló, a la pregunta del moderador, que la gastronomía gaditana en estos momentos está de “coco y huevo”, haciendo referencia al conocido pastelito aquí llamado Sultana, señalando también como un hecho insólito “que para un visitante de fuera le parece imposible que se pueda comer en un 3 estrellas como es Aponiente y por la noche cenar unas pavías en casa Paco Ceballos con un alto estatus de calidad”.

Eugenio Camacho alertó de que “para no morir de éxito y que lo nuestro es lo mejor, en otras regiones de España su gastronomía también gozan de un magnifico estado de salud”. Pepe Oneto aposto por el asociacionismo, al que considera "imprescindible para que este fenómeno al alza no se pierda y también denunció el intrusismo que se está dando en la actualidad, ya que existen muchos blog y otras plataformas informativas sin ningún tipo de fiabilidad gastronómicamente hablando”. Manuel Ruiz, destaco que “hace 35 años solo existían tres grupos gastronómicos, entre ellos el Grupo El Almirez, presentes en la conferencia, y ahora son muchísimos, lo que sin duda ayuda a dar a conocer el producto y la cocina gaditana, la auténtica la de toda la vida”

A la pregunta del moderador sobre cuál era el plato más bueno que habían probado, Eugenio Camacho decía que era muy difícil responder a esa pregunta y relató alguno de los que más le gustaban, entre berzas, potajes, etc. Pepe Monforte se declaró fan incuestionable del pescado en adobo, afirmando que todavía no había probado el adobo perfecto. Pepe Oneto señaló al bienmesabe y a las tortillitas de camarones de su San Fernando natal. Rocío Osborne se decantó sin ningún tipo de dudas por la ensaladilla de gambas, “quizás porque en Madrid donde vivo no abundan como aquí y la echo de menos”. En este punto intervino Eugenio Camacho y rompió una lanza por la ensaladilla rusa, que se está perdiendo día a día y a la que definió como una de las mejores y precursora de las de ahora. Manolo Ruiz no tuvo reparos en definir al puchero, al buen puchero como su plato estrella. Salvador Moreno se decantó por los fideos con caballa y sobre todo por los que hace él en su casa, y el moderador Antonio Arcas declaró que los guisos de cuchara ocupan los primeros puestos de su hit parade particular. Al final hubo un consenso general y todos señalaron a la “sopa de tomate” como uno de los manjares más sencillos y que tanto caracterizan a la cocina gaditana que se está incluyendo cada día más en las cartas tanto de las ventas como de restaurantes.

Finalizó la conferencia con el mensaje de fomentar entre las organizadores de eventos gastronómicos este tipo de mesa redonda. Público entregado, a pesar de la contra programación de otro acto "en el mismo, sitio y a la misma hora”. Finalizó con un brindis con fino Quinta, oloroso Bailen y cream Santa Maria de Osborne.

Este viernes a las 20:00 horas se clausura este ciclo de conferencias con la que imparte Fernando Solano, jefe de producción del área de bodega y Salazón de 5J, mítica marca del Grupo Osborne que se elabora en la localidad de la sierra de Huelva, Jabugo, y que su primer secado se hace enterrado en la sal que se produce en las marismas gaditanas y choqueras.