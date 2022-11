No se trata de parafrasear a la ya clásica y mítica sevillana, no, para nada. Solo se trata de intentar comprender las razones que han llevado a Betilo a programar un acto para el mismo día, en el mismo sitio y a la misma hora que la tercera conferencia del ciclo de cuatro organizado por las Jornadas de La Sal y El Estero.

Desde Betilo se traslada el típico argumento de la sinrazón, “que no teníamos noticias, hasta el ….”, cuando la organización del evento gastronómico portuense anuncio las fechas del ciclo, por diversos soportes mediáticos y sobre todo en la presentación a los medios que se celebró en la Diputación de Cadiz el 28 de septiembre y de la cual informaron tanto Diario de Cadiz como La Voz de Cadiz y otros medios digitales y blogs especializados.

Una ciudad como la nuestra creo que no se puede permitir el lujo de hacer coincidir dos eventos culturales como a los que me refiero, porque eso no beneficia a ninguno de los dos. Yo le pregunto a Betilo, ¿es que no había otras fechas?, o ¿existen otras razones ocultas que avalan esta total contraprogramación?.

Yo creo que los ciudadanos de esta ciudad se merecen una explicación. Les indicamos una posible solución, el no estaba asegurado y efectivamente así fue. Aducen entre otras razones que sería una falta de respeto a sus invitados, y nosotros nos preguntamos ¿y al resto de los ciudadanos y a la propia organización de las Jornadas y a sus conferenciantes, qué?.

Increíble pero cierto, esta es la ciudad de mis amores y esto solo pasa aquí. Pero aprendí a navegar con vientos duros y tanto mi gente como nuestros amigos nos avalan y nos apoyan, pero es muy triste que esto ocurra.

Continuará…