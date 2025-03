La oposición en el Ayuntamiento de El Puerto pide explicaciones a Beardo por la situación judicial de Jesús Garay

El Puerto/Los grupos de la oposición han elevado al pleno de este viernes en El Puerto una moción conjunta instando a Germán Beardo a comparecer y dar cuenta públicamente de los detalles relacionados con la presunta trama de corrupción donde su subordinado y concejal, Jesús Garay, se encuentra imputado. Precisamente para este viernes Garay está citado a declarar como investigado por el caso del trenecito a Puerto Sherry.

PSOE, VOX, Unión Portuense e IU consideran que “es necesario que el alcalde dé las explicaciones que le estamos reclamando, ya que esta nueva imputación del concejal se produce tras su anterior imputación en la presunta trama de corrupción de Puerto III”, y como señalan los grupos de la oposición, “siendo ya insostenible la situación de Jesús Garay, en esta nueva causa se da la circunstancia de que también están involucradas personas muy próximas a Germán Beardo y al Partido Popular”.

Fue el día 16 de enero de 2024 cuando la ciudad se vio sorprendida por la noticia de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en una investigación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, había detenido al que fuera jefe de la Policía Local, Rafael Muñoz Leonisio, acusado de presuntos delitos de extorsión, cohecho, malversación de caudales públicos para uso propio y tráfico de influencias, y al funcionario municipal José Manuel Camacho, técnico del área de Infraestructura, investigado como cooperador necesario de delitos de cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Durante la instrucción, diversos concejales del equipo de gobierno de Beardo han tenido que ir a declarar como testigos, hasta que el pasado mes de diciembre el propio fiscal anticorrupción solicitó que Jesús Garay Garrucho, segundo teniente de alcalde y delegado de Presidencia, Seguridad, Policía Local, Protección Civil y antiguo secretario del alcalde Germán Beardo, fuese citado en calidad de investigado, por los presuntos delitos de negociaciones prohibidas en calidad de cooperador necesario o cómplice y como presunto autor de prevaricación por omisión, solicitud que se aceptó y se confirmó a finales de este mes de enero, con la citación por parte del juzgado para el 7 de marzo a las 11:00, coincidiendo además con el pleno donde se desarrollará esta propuesta.

Los grupos de la oposición señalan que “esta nueva imputación de Garay, junto a la negativa de Beardo a crear la Comisión de Investigación aprobada por el pleno el día 2 de febrero de 2024, y junto al hecho de que el Ayuntamiento no se haya personado en la causa, hacen que las sospechas recaigan sobre el gobierno de Beardo, al cual le reclamamos que dé explicaciones públicas, porque la ciudadanía tiene derecho a saber qué está ocurriendo”.

Para PSOE, VOX, UP e IU “la situación en la que se encuentra el concejal es insostenible y Germán Beardo no puede seguir callado como si con él no fuera el asunto, sobre todo porque todo esto está ocurriendo en el seno de su gobierno, con personas de su entorno más próximo, y ahora además con una de las personas de su máxima confianza y, lo que es más grave, con el concejal que más poder está adquiriendo en el gobierno local, muy reforzado por el propio Beardo, quien además lo ha premiado con una gran subida de sueldo que alcanza ya los 63.0000 euros, siendo el concejal con más imputaciones”.