La influencia de las fiestas en el turismo, a debate en El Puerto

El Ciclo de Visibilidad Mujernova ha desarrollado una nueva jornada con la ponencia titulada 'Influencia de las fiestas en el turismo', en un acto celebrado en el Hotel Campomar.

El concejal de Fiestas, David Calleja, fue el encargado de clausurar la jornada y agradeció a la CEO de Mujernova, Laly Delgado, la invitación al evento, que contó con la presencia, entre otros asistentes, de la concejala de Igualdad, Silvia Gómez. Durante su intervención, el edil subrayó la sobresaliente repercusión turística de los muchos eventos festivos que se celebran a lo largo del año en El Puerto.

El responsable municipal repasó el amplio calendario que ofrece la ciudad, en el que figuran la Feria de Primavera, la Semana Santa, la Navidad, el Carnaval, los conciertos de verano, los festejos taurinos o la Fiesta de los Patios, además de celebraciones tradicionales como la Virgen del Carmen o San Antón, entre muchas otras.

David Calleja explicó que, desde su llegada al cargo hace seis años y medio, ha trabajado para reforzar las celebraciones ya consolidadas e incorporar nuevas propuestas, como Halloween, que ha logrado posicionarse entre las más atractivas de la provincia. El edil recordó que las fiestas, además de proporcionar ocio y disfrute a la ciudadanía, tienen un importante efecto dinamizador sobre la economía local, algo que puede constatarse también desde las áreas de Hostelería y Comercio que gestiona.

Por su parte, Silvia Gómez puso en valor iniciativas como el Ciclo de Visibilidad y destacó la importancia del Foro de Mujeres Empresarias y Profesionales en Red impulsado por Mujernova, que está permitiendo visibilizar el talento femenino, fomentar el intercambio de experiencias y fortalecer una red de contactos que impulsa el desarrollo profesional. La edil señaló asimismo que para las administraciones públicas es fundamental conocer la opinión de la sociedad en distintos ámbitos e invitó a los asistentes a participar en las actividades organizadas por el área de Igualdad con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Laly Delgado agradeció la presencia de los concejales, de los ponentes y del medio centenar de personas que participó como público. Delgado afirmó que la intervención de Calleja permitió profundizar en el conocimiento de la labor que desarrolla, con un trabajo que calificó de “espléndido”. La empresaria destacó también que la ponencia fue precisa y puso en valor la ampliación de la programación navideña experimentada desde su llegada, “donde cada día cuenta”. Las anécdotas personales compartidas por el teniente de alcalde resultaron, en su opinión, interesantes y esclarecedoras. Delgado realizó una valoración muy positiva del encuentro y consideró que son necesarios más eventos de este tipo.

La jornada se inició con la ponencia de la directora del Hotel Campomar, Alejandra Valencia, titulada 'El Puerto que se siente: actitud, cultura y turismo con propósito', seguida de la intervención de Raúl Capdevila, CEO de Eventic. Tras un desayuno networking en el que se presentaron sabores de El Puerto, con la participación de Destilería Pico, cuyo CEO es Pablo Merello, y Heladería Da Massimo, dirigida por Massimo Pozzi, se celebró una mesa redonda moderada por Aida Macías, Project Manager de Mujernova.

En el debate participaron Gloria Fernández, directora del Hotel Pinomar; César Guisado, socio fundador de La Mota Ediciones y del Monkey Week; Javier Thuiller, presidente del Ateneo del Vino de El Puerto; Claudia Bautista, CEO de CBC Eventos y Comunicación y José María Godínez, director técnico de Tugasa.

El Centro de Bienestar Integral Mujernova, ubicado en el polígono El Palmar, desarrolla su actividad en ámbitos como la salud física, el bienestar emocional y mental, la nutrición, la estética y el autocuidado, así como la educación integral.