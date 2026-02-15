El IES Pintor Juan Lara de El Puerto, 30 años de futuro

2026 será un año importante para el IES Pintor Juan Lara. El instituto conmemora su 30 aniversario con un extenso programa de actos que alcanzará su punto culminante en el mes de mayo con la celebración de un gran acto institucional en el que estarán presentes antiguos directores, profesores y alumnos, así como distintas autoridades invitadas.

Eso será el jueves 7 de mayo, pero en el centro ya se respira ese ambiente de celebración, con un equipo directivo muy implicado y un profesorado que no la va a la zaga.

Y es que en el IES Juan Lara tienen muchas ganas de celebrar este aniversario, ya que cuando se cumplió su primer cuarto de siglo de existencia, el pasado 2020, andábamos todos con las mascarillas en plena pandemia. Esta vez no hay impedimento para hacer gala de lo que han dado de sí estas tres décadas del único instituto de la ciudad que cuenta con todas las modalidades de Bachillerato que existen, siendo de los pocos de la provincia que ofrecen los Bachilleratos de Arte y Artes Escénicas.

Nono Parrado, uno de los profesores del módulo de Panadería y Bollería. / D.C.

Es además el centro que ofrece desde hace más tiempo estudios profesionales relacionados con el turismo. En concreto su oferta en formación profesional pasa por el curso básico de Restauración; módulos de grado medio en Cocina, Panadería y Pastelería; y ciclos de grado superior de Dirección de Cocina y Guía y Asistencia Turística. Además se imparte, en horario de tarde, un Certificado Profesional de grado C de Panadería en horario de tarde.

En total son unos 800 estudiantes los que están matriculados en el centro, un instituto que cuenta además con muchos alumnos de otras ciudades, que acuden tanto a los grados de formación profesional como a los Bachilleratos de Artes y Artes Escénicas, procedentes de localidades como Rota o Jerez.

La directora del instituto, Esperanza Mateos Donaire, explica que desde hace unos meses están ya inmersos en los preparativos para este aniversario, con una serie de iniciativas muy novedosas como la grabación de un disco con ex-alumnos de las quince promociones que han pasado por el centro. Este álbum se publicará bajo el sello Lara Récords en las principales plataformas y se preparará una pequeña tirada en vinilo como recuerdo.

Los profesores Toni Ramos y Purificación Moreno, en una de las aulas del Bachillerato de Artes Escénicas. / D.C.

Habrá además una edición especial de la exposición Bacharte, que cada año se celebra en el centro cultural Alfonso X El Sabio. En esta ocasión la muestra tendrá un carácter conmemorativo y participarán profesores del centro y antiguos alumnos.

Otro de los platos fuertes es que por primera vez el instituto estará presente en la programación del teatro municipal Pedro Muñoz Seca, con el musical titulado ‘Luna con Placilla’ -en referencia al desaparecido Teatro Principal- que se podrá ver en el espacio escénico portuense el próximo 25 de abril. Las entradas para asistir a la representación se pondrán a la venta a partir del 24 de febrero.

El texto de la obra es de la profesora Sonia Gallardo y la música está compuesta e interpretada por el alumnado del Bachillerato de Artes Escénicas, bajo la dirección de Juanjo Macías y el profesor del centro Toni Ramos.

Cartel anunciador del espectáculo del Juan Lara que se estrenará en abril.

Cada departamento está ultimando los detalles sobre las actividades relacionadas con su materia, y destaca también la edición especial de la Feria de la Ciencia, una actividad que organiza el profesor Toni Becerra y que está dedicada al profesor ya jubilado Jesús Tena. En esta ocasión se trata de una actividad abierta a otros centros, como el IES La Arboleda y el colegio La Gaviota, en la misma zona de influencia que el Juan Lara.

El acto central del aniversario, previsto para el 7 de mayo, tendrá como eje al alumnado que inspira a otros con sus trayectorias, y para ello se pondrá en marcha por la mañana una Feria de Empleo, en la que antiguos alumnos del centro mostrarán al alumnado actual a qué se dedica, compartiendo sus experiencias y animando a los nuevos estudiantes con sus trayectorias.

Ya por la tarde, durante el acto institucional, los alumnos del módulo de Hostelería también tendrán su momento para lucirse, y que van a crear una tapa conmemorativa del 30 aniversario, que se podrá degustar en ese mismo acto, durante el aperitivo que se ofrecerá.

El taller del Bachillerato de Arte, el único de esta categoría que se imparte en la ciudad. / D.C.

Pero la organización del aniversario, aunque tenga su momento más visible en primavera ya está a pleno rendimiento y el aula de Tecnología Aplicada, que se puso en marcha en el centro recientemente gracias a una subvención, trabaja ya en la fabricación de un dispositivo en el que, a través de un código QR, se pueda acceder no solo a toda la programación prevista para este aniversario, sino a distinto material que pondrá en relación las conexiones entre la historia del centro y la de El Puerto de Santa María. “Cada departamento está poniendo su granito de arena”, explica el vicedirector del instituto, José Carlos Vinós.

Así, los profesores Miguel Pineda y Purificación Moreno se están encargando por su parte de renovar el logotipo del instituto, haciendo alusión al 30 aniversario, cuyo lema será “IES Pintor Juan Lara, 30 años de futuro”.

Elena Valero y Nicanor Fernández, los profesores más veteranos del instituto. / D.C.

Durante nuestra visita al instituto tuvimos ocasión de hablar con sus dos profesores más antiguos Elena Valero, profesora de Religión, y Nicanor Fernández, docente de Matemáticas. Ambos trabajan en el centro desde sus primeros años Elena desde el curso 95/96 y Nicanor desde el 97/98. Cuando se les pregunta por cómo ha cambiado el instituto en estos 30 años, ambos responden que “ha cambiado mucho para bien”. Y es que cuando el instituto comenzó a funcionar, llegó a haber hasta ocho grupos de un mismo curso, en pleno boom de la natalidad, algo que ahora queda ya muy lejano. La sociedad ha cambiado en este tiempo y se ha avanzado en materias como la igualdad. “El alumnado ahora es menos complicado, ha habido un cambio de mentalidad”, explica Elena, que recuerda cómo influyó para bien la llegada de los Bachilleratos de Arte, primero, y en 2011 el de Artes Escénicas.

Nicanor coincide en que el centro se hizo con estos estudios, junto a los de hostelería, un instituto más abierto, con alumnos de otras localidades con gran vocación. “Desde aquí hemos visto pasar el tiempo y ahora les damos clase a los hijos de antiguos alumnos”, dicen.

Esperanza Mateos destaca que su labor es la sacar adelante a los alumnos hacia su futuro. “Tenemos un profesorado de referencia y muy implicado, y un claustro bien cohesionado en el que todos nos implicamos mucho”, afirma. Y eso, sin duda, se nota en la identidad del centro, que deja huella y ha sabido crear en estos 30 años un sello de identidad, un sentimiento de pertenencia.