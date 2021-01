El IES Pintor Juan Lara cumple 25 años

Fue a principios del año 1996, concretamente el 19 de enero, cuando se inauguró el que entonces fue el quinto instituto portuense. Lleva el nombre del pintor Juan Lara, que por desgracia falleció pocos días antes de saber que ya se había decidido esta designación. Sin embargo el espíritu del célebre artista portuense sobrevuela aún por el edificio, que como no podía ser de otra manera es un recinto lleno de luz y color.

El Lara, como se conoce popularmente al instituto, cumple ahora un cuarto de siglo de vida y aunque no puede haber celebración por culpa de la pandemia, hemos querido reunir a varios de los directores que han pasado en estos años por el centro educativo, así como a algunos de sus profesores más veteranos.Así, charlamos en la biblioteca del instituto con su actual directora, Esperanza Mateos, con los ex-directores Rafael Sánchez y Pedro Fernández y con los profesores Francisco González Luque, Joaquín Arias y Elena Valero.

Esperanza Mateos: "Tenemos un claustro muy cohesionado y eso ha sido así desde la apertura del centro”

El IES Pintor Juan Lara se creó en un momento en el que la demanda de centros de Secundaria estaba disparada. El germen del instituto hay que buscarlo en otro centro portuense, el IES Mar de Cádiz, donde daban clase varios de los profesores que formaron parte del primer equipo del nuevo instituto, un total de trece docentes algunos de los cuales todavía siguen en activo en el centro. Es el caso de Joaquín Arias y Elena Valero, que recuerdan con cariño aquellos años en los que “todos éramos muy jóvenes pero teníamos un claustro con muchas ganas de hacer cosas”.

En aquel momento la zona en la que se ubica el instituto estaba casi virgen, rodeada de pinares. La demanda de la ESO en esa época era “una locura” y llegó a haber hasta 13 grupos de un mismo curso, algo que hoy en día resulta impensable.

La actual directora, Esperanza Mateos, coincide en destacar esa cohesión del claustro de profesores y la valora como una de las señas de identidad del centro.

Una de las peculiaridades del IES Pintor Juan Lara es que ofrece todas las modalidades de Bachillerato, incluyendo el muy demandado Bachillerato de Arte, un logro que se consiguió con mucho trabajo después de siete años de insistencia en su solicitud, según recuerda el entonces director Rafael Sánchez. Primero se logró el de Artes Plásticas, en 2002, y en 2010 llegaría el de Artes Escénicas.

Rafael Sánchez: "En los primeros años del ciclo de hostelería los empresarios venían a pedirnos camareros”

Otra de las señas de identidad de este instituto son sus ciclos formativos de hostelería, pioneros en la provincia y de los que han salido muchos profesionales. “Al principio recuerdo que venían los empresarios a buscar camareros”, rememora Sánchez, mientras Pedro Fernández sonríe al pensar en cuántos ex-alumnos se ha encontrado al visitar algún establecimiento hostelero de la ciudad.

El módulo de hostelería, no obstante, no comenzó a funcionar en el centro desde un principio tal y como está ahora, con unas instalaciones profesionales, sino que arrancó con una pequeña barra en un aula. No fue hasta 2005 cuando se pudo contar con un nuevo edificio para albergar estas enseñanzas, unas obras que costaron 70 millones de las antiguas pesetas.

Las instalaciones del IES Pintor Juan Lara cuentan con un gran jardín que en un principio estaba cubierto de terrazo. El profesorado del centro -cuyo primer director fue José Miguel Romero- decidió que había que crear un entorno más inspirador y se plantó una gran extensión de césped, de manera que cada año, con motivo del Día de Andalucía, se plantaba un ejemplar de árbol que con el paso de los años ha terminado siendo un jardín botánico, cuya pieza estrella es un olivo tricentenario que sigue contemplando cada día el discurrir de la vida del instituto.

Pedro Fernández: "El Lara siempre ha sido un centro abierto a la sociedad, se han hecho muchas cosas”

Como destaca Pedro Fernández otra de las características del centro es que siempre ha estado abierto a la sociedad, tanto a través de iniciativas propias como conjuntas con otras entidades, entre ellas el Ayuntamiento. El proyecto plurilingüe que desarrolla el centro desde 2010 también es motivo de orgullo, aunque ahora está parado por culpa del virus.

Uno de los profesores más veteranos del instituto, Francisco González Luque -ya jubilado- coincide en esta apreciación y recuerda el desarrollo de iniciativas como los Desayunos del Lara, donde cada mes se recibía a un invitado en el Aula de Hostelería para abordar asuntos de actualidad, las Jornadas Humanísticas o las exposiciones en el aula Crearte. Esta última, como recuerda Joaquín Arias, se pudo habilitar gracias al dinero de un premio de 23.000 euros que ganó el instituto, de cuyo Bachillerato de Arte también son célebres las exposiciones anuales en el centro cultural Alfonso X El Sabio.

El Lara, además, sigue cosechando éxitos como los recientes premios de teatro Buero Vallejo y otro de la Junta de Andalucía, en 2020, destacando aquí la labor del profesor Toni Ramos. Como dice Esperanza Mateos “la voz del Lara se sigue oyendo, a pesar de la pandemia”. Hasta una ópera se ha llevado a cabo en estos años, siendo el primer instituto de Andalucía en llevar a cabo una iniciativa así.

Una de las claves para la buena marcha del centro ha sido, según los docentes, el trabajo interdisciplinar entre todas las áreas del instituto, retroalimentándose unas a otras en una colaboración que siempre ha dado frutos.

En el tintero, por culpa del coronavirus, se ha quedado la celebración de una muestra que iba a conmemorar el centenario del nacimiento de Juan Lara, en 2020. Pero a pesar de las adversidades el mensaje es positivo, ya que como concluye la directora “el Lara no se para a pesar de la pandemia y seguimos fuertes, dando clase cada día, unidos para afrontar una situación tan dura”.