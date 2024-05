Un homenaje de despedida al Vaporcito a través del flamenco

Una despedida al Vaporcito como sólo se puede conseguir desde el flamenco, con la pasión y la nostalgia del cante, pero a ritmo de sevillanas, porque en la tristeza de la pérdida cabe también la dignidad de cientos de vivencias marineras por la Bahía.

La copla que compuso Paco Alba reinterpretada y llevada al cante, porque el Vaporcito no morirá mientras perviva su recuerdo en las generaciones que tuvieron el privilegio de verlo navegar, de oír sus tres bocinazos antes de zarpar o de sentir, ya a bordo, el rítmico latido de su motor.

Antonio Puerto ha reflejado esa pasión, y basándose en la copla inmortal de Paco Alba, ha compuesto unas sevillanas “para acercarlo más a la feria”. Con ello, “he conseguido engrandecer aún más la letra del maestro. He disfrutado mucho y me he sentido muy feliz a la hora de componerla”.

Las cuatro series de la sevillana que ha dedicado al Vapor Adriano III están basadas en la letra del célebre comparsista y el estribillo ha sido compuesto en su totalidad por el cantaor portuense.

En esta ocasión, al haber bebido de la fuente del Carnaval, han acompañado al intérprete dos aventajados guitarristas de la comparsa de ‘Los Majaras’.

Además, Antonio Puerto no se ha limitado a componer la sevillana, también, como ya hiciera el poeta Jorge Manrique en las Coplas por la muerte de su padre, ha querido extender su despedida de la motonave a otros palos del flamenco, componiendo unas alegrías y varios martinetes y fandangos.

Hace unos años, cuando se puso en marcha el proyecto para recuperar la emblemática motonave, Antonio Puerto propuso a su antiguo dueño componer una pieza flamenca para interpretarla durante la botadura del barco una vez restaurado.

Sin embargo, fue pasando el tiempo y aquella esperanza decayó, hasta llegar a la situación actual, en la que el Adriano III se desmorona en el flamante Paseo Fluvial, en el solar del antiguo varadero Guadalete, en cuya rampa de varada era reparado en los meses de invierno. “Estos cantes son una forma de despedir al Vaporcito, en vista de la situación que tiene”, reconoce el cantaor, que ha dedicado a su ciudad natal anteriores proyectos artísticos, como el espectáculo flamenco que realizó en el año 2022 con motivo del 120 aniversario del nacimiento de Rafael Alberti, que cosechó un gran éxito

Son muchos los artistas que han invertido tiempo y talento en inmortalizar al Vaporcito, aunque pocas veces se había asimilado al flamenco, a diferencia del mundo del Carnaval, donde la motonave fue siempre un icono.

Para Antonio Puerto estos cantes al Vapor son un proyecto realizado con cariño y romanticismo, “porque somos portuenses y hemos cruzado muchas veces la Bahía; como mi padre cuando se desplazaba a Cádiz a vender fruta en un falucho y se la jugaba; por eso he dedicado al Vapor mi música y mis letras. Pasará el tiempo y El Vaporcito será un recuerdo cada vez más lejano, cuando ya nadie pueda contar que viajó en el barco a Cádiz”.

En estos días, grabará algunos cantes junto al Vapor, a modo de despedida. Pero antes, para conjurar la nostalgia, quiere presentar al público la sevillana, interpretándola en la caseta municipal durante la Feria de Primavera.