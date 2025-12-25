La Hermandad del Dolor y Sacrificio celebra su tradicional encuentro navideño con Afanas

A principios de esta semana la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima del Dolor y Sacrificio se ha acercado hasta las instalaciones de Afanas El Puerto para celebrar la Navidad con una merienda y entrega de regalos. Así lo ha comunicado la Hermandad en una nota desde donde han querido agradecer a la asociación “su disposición, año tras año, para colaborar con ellos”.

El acto, al que acudieron el hermano mayor y varios miembros de la Junta de Gobierno, comenzó por la tarde con la entrega de regalos a los asistente por parte de los Tres Reyes Magos (uno de ellos encarnados por Manuel Rodríguez Sánchez, más conocido popularmente como Manolo El Polvorón) y siguió con un rato de convivencia donde se compartieron merienda y dulces navideños. De hecho, según han explicado desde la propia Hermandad, este encuentro es uno de los cientos de actos dentro de la relación que dicha Hermandad y la asociación han mantenido desde hace décadas. “Desde la Hermandad queremos agradecerle a Afanas su disposición después de 57 años que llevamos colaborando con ellos”.