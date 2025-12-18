La Policía Nacional lleva la alegría de la Navidad a Afanas en El Puerto

La Comisaría de la Policía Nacional de El Puerto de Santa María–Puerto Real, en colaboración con la Asociación Santo Ángel de El Puerto, ha vuelto a poner de manifiesto su compromiso social y humano con motivo de las fiestas navideñas.

Hace unos días una representación policial se desplazó hasta las instalaciones de Afanas para compartir una jornada cargada de ilusión y alegría con los usuarios y trabajadores del centro. El momento más emotivo de la visita tuvo lugar con la llegada de un Rey Mago, acompañado por una comitiva de la Policía Nacional, que hizo entrega de regalos tanto a los usuarios como al personal.

Durante la visita no faltaron las sonrisas, los abrazos y las muestras de cariño, en un ambiente cercano y entrañable que permitió a los asistentes disfrutar de un rato muy especial, inmortalizar el momento con fotografías y vivir una experiencia que quedará en el recuerdo de todos. La ya simbólica Luz Azul, reflejo del compromiso humano de la Policía Nacional, volvió a brillar para iluminar la Navidad de quienes más lo necesitan.

Desde Afanas se expresó un profundo agradecimiento por esta iniciativa, que refuerza valores fundamentales como la solidaridad, la empatía y la cercanía, y que evidencia la importancia de la colaboración entre instituciones y asociaciones para avanzar hacia una sociedad más humana y comprometida.

Una vez más, la Policía Nacional demuestra que su vocación de servicio va más allá de la seguridad, traduciéndose también en ilusión, esperanza y sonrisas compartidas.