Sale a licitación el mobiliario para la nueva Comisaría de El Puerto-Puerto Real

Siguen avanzando las obras de construcción de la nueva Comisaría de la Policía Nacional en El Puerto-Puerto Real, que afrontan ya su recta final, tal y como se puede comprobar desde el exterior del edificio.

La División Económica y Técnica del Cuerpo Nacional de Policía ha sacado a concurso la dotación del mobiliario de la nueva sede policial en concreto la dotación de los despachos de dirección (lote uno), el mobiliario del resto del edificio (lote dos) y las sillas (lote tres).

El valor estimado del contrato asciende a 362.047,50 euros y las empresas interesadas pueden ya presentar sus ofertas, estando prevista la apertura del sobre con las ofertas económicas el próximo 22 de enero de 2026, a las 9:00 horas.

El nuevo complejo está formado por varios edificios que está ejecutando la constructora Sando, que contaba para ello con un plazo de ejecución de 18 meses. Los primeros movimientos de tierra arrancaron en el mes de marzo de 2024.

El organismo estatal contratante de las obras es la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE). El coste de la construcción del nuevo edificio está fijado en 15.850.000 euros (en los que están incluidos el propio edificio y la urbanización de su entorno), en su mayor parte de fondos estatales para infraestructuras relacionadas con los servicios de orden público.

Los terrenos para la construcción de este esperado equipamiento fueron cedidos de manera gratuita por el Ayuntamiento de El Puerto en el año 2008 al Estado, a través de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado (GIESE).

El proyecto se distribuye en dos piezas, ambas de dos alturas y provistas de sótanos bajo rasante, unidas por dos núcleos verticales de comunicación. Asimismo, la nueva sede contará con patios interiores y dos ascensores.

Además, la nueva Comisaría pretende ser una edificación sostenible y eficiente de cero emisiones, para lo que deberá cumplir con los requerimientos de la certificación de sostenibilidad Verde 3 hojas, emitido por Green Building Council España.