–Lleva apenas unos días como alcalde de El Puerto. ¿Qué sensaciones tiene tras haber tomado posesión del cargo?

–Sobre todo ilusión y responsabilidad. Ilusión porque se abre un nuevo tiempo en El Puerto. Hemos configurado un equipo con lo mejor de la sociedad civil, junto con los dos ediles de Ciudadanos para poner en marcha las soluciones que necesita El Puerto y el cambio de rumbo que la ciudad espera. Y responsabilidad porque detrás hay mucha esperanza y el deseo de que podamos poner El Puerto en el lugar que debe ocupar, como ciudad única en Andalucía.

–De momento no ha trascendido el reparto de áreas de su gobierno, salvo en el caso de los ediles de Ciudadanos. ¿cuándo será el pleno de organización?

–Todavía no tenemos fecha porque antes queremos tener una gran ronda de contactos con todos los funcionarios y con los grupos políticos. Nuestro gobierno será de consenso, de grandes acuerdos y queremos que participen de manera real todas las opciones que confluyan al centro y que pongan por encima de sus siglas políticas el interés general de los ciudadanos.

–La primera medida que adoptó fue reunir a los técnicos de alto rango y solicitarles un informe sobre su propuesta de reorganización del Ayuntamiento. ¿Ya le han respondido?

–Sí, el primer día trasladé a los técnicos las bases para la reforma del Ayuntamiento en las que hemos venido trabajando durante el último año y medio. Se establecen los planes estratégicos para que el Ayuntamiento sea más ágil y eficaz. Pusimos un margen de 72 horas para que no hicieran las observaciones que creyeran oportunas, y ya he empezado a recibirlas para enriquecer el documento.

–¿Podría detallar algunas de las medidas que se plantean?

–Claro, lo primero es la reorganización del personal municipal, la propuesta de modificación del área económica, las bases para la fiscalización previa, de forma que los jefes de servicio puedan iniciar los procedimientos administrativos y no haya un cuello de botella en Intervención...

–En estos primeros días ya se está viendo que hará usted gran uso de las redes sociales, tal y como ya hizo durante la campaña. ¿Le parece útil mantener este contacto más directo con la ciudadanía?

–En el siglo XXI los ciudadanos merecen que la información les llegue por múltiples canales. Están los medios de comunicación y también las redes sociales, y creo que es también la mejor forma de recibir las críticas o las iniciativas de la ciudadanía. También es una buena manera de no perder el contacto con la realidad de El Puerto.

–Precisamente a través de las redes sociales se le ha visto quedarse a comer algún día en la Alcaldía rodeado de su equipo más cercano. ¿Siente que le faltan horas al día?

–La actividad política, tal y como a mí me la han enseñado, siempre la he entendido de sol a sol. Esto no es un trabajo al uso, sino una responsabilidad que está por encima de una cuestión laboral. No es que me falten horas, sino que intento aprovechar todas las horas del día para dar soluciones a los problemas de la gente.

"Queremos que todos los grupos pongan por encima de sus siglas el interés general de la ciudad”

–Finalmente en la investidura recibió usted el apoyo de los dos concejales de Ciudadanos, pero siguen estando en minoría. ¿Por qué no se ha contado con Vox, que les daría los 13 concejales?

–Nosotros contamos con todos los grupos políticos. El gobierno que se ha formado no necesita trece personas en el gobierno, sino que estando la ciudad en la situación en la que está es necesario que todos los grupos pongamos por encima de intereses partidistas el interés general de los ciudadanos. Habrá un gobierno de once concejales, pero que tiende la mano al resto de los grupos políticos para levantar la ciudad. Pronto anunciaremos unas medidas innovadoras para que la oposición también está implicada en los asuntos más importantes de la ciudad, que necesitan de un gran consenso.

-¿Será entonces el suyo un gobierno integrador?

–Este gobierno nace con vocación de centro, moderado, sin estridencias, templado pero con decisión, y eso implica hacer partícipe a la oposición de las decisiones. La política de bloqueo y veto no la entendería ningún portuense, estando El Puerto como está. Tenemos que sacar adelante El Puerto entre todos.

–De momento no se ha escenificado demasiado el pacto de gobierno. ¿cómo va a ser esa colaboración?

–Yo no distingo entre PP y Ciudadanos en el gobierno. La idea principal de este grupo de once concejales es la de que cada vez se note menos de qué partido es cada concejal. Quiero formar un equipo uniforme, con una única acción de gobierno. Durante todo el día estoy en contacto con el que va a ser primer teniente de alcalde, Curro Martínez, y ya he compartido actos públicos con Lola Campos. Vamos hacia un gobierno en el que cada vez haya menos azul y naranja y más gobierno de ciudad.

–Le toca a usted ahora solucionar cuestiones que llevan tiempo empantanadas, como por ejemplo terminar el parking de Pozos Dulces. ¿Ha podido saber por qué está parada la obra?

–Hemos previsto una reunión la semana que viene, tras un primer contacto con el gerente. Efectivamente la obra está actualmente parada y al parecer el problema es la falta de financiación. Hasta la semana que viene, cuando me reúna con la otra parte de Impulsa Aparca y con la concesionaria de la obra, no quiero aventurar nada, pero me voy a dejar la piel para que cuanto antes se acabe este parking, una obra que está lesionando los intereses económicos de los comerciantes de Pozos Dulces y supone también un grave daño a la imagen de la ciudad.

–¿Pero estarían ustedes dispuestos a permitir la entrada de un socio privado, tal y como se planteó en el Consejo hace unos meses?

–En principio estamos abiertos a cualquier posibilidad que impulse definitivamente la finalización de las obras y la reforma de la superficie, que tanto ansían todos los portuenses.

–Otra cuestión que ha traído cola en los últimos meses ha sido el impago de subvenciones a colectivos de diversa índole. ¿Ha habido alguna reunión al respecto con la interventora o los técnicos del área económica?

–Ya he mantenido varias reuniones con Intervención. Al final de cada mañana despacho con ellos para ver las cuestiones a solventar y para tratar el camino que queremos seguir. Este problema tiene origen en el corsé al que está sometida el área económica. Las bases de ejecución presupuestaria no permiten que haya agilidad en los trámites burocráticos. También falta personal para el control presupuestario y en la Intervención, lo que dificulta que los expedientes salgan con agilidad. Ya no es solo que haya que solventar los problemas del presente, sino que estamos estructurando un nuevo sistema de administración para que estas cosas no vuelvan a pasar.

–Llegan ustedes justo en las puertas de la temporada estival y de momento no hay cartel de toros ni de conciertos. ¿Tiene confianza en que se pueda salvar la temporada?

–Sí. He mantenido ya una reunión con el concesionario de la Plaza de Toros. La gestión del gobierno anterior con respecto a las obras no ha sido lo diligente que debería haber sido y nos encontramos ahora mismo, a finales de junio, con obras en la Plaza, lo que dificulta planear una temporada. Pero es un compromiso personal, porque El Puerto no puede quedarse sin temporada taurina ni sin espectáculos y eventos. El Puerto tiene que ser la capital del verano en la provincia de Cádiz.

–La primera polémica de este mandato ha sido la de las ya famosas medallas de la Corporación. Finalmente parece que todo ha sido un fallo de fabricación pero hay quien no se lo termina de creer.

–Yo he hablado con todas las personas implicadas en este procedimiento. Para mí hubiera sido muy sencillo seguir sembrando la duda sobre el anterior equipo de gobierno, pero la verdad es una y la honestidad debe ir siempre por delante. Podemos reprochar que se haya ido a una medalla más barata, podemos reprochar que no se haya vigilado la recepción de manera adecuada, pero en ningún caso ha habido un sabotaje, sino una mala ejecución. Por eso tomamos la decisión de devolver las medallas, utilizar mientras las que habían quedado para asuntos honoríficos y esperamos que las devuelvan con los símbolos de la ciudad en perfectas condiciones.

–En la pasada campaña tuvo usted algunos problemas con ex-militantes de su partido que no aceptaban el cambio de liderazgo. ¿Están las aguas calmadas ahora en el seno del Partido Popular portuense?

–Yo creo que en el PP, desde hace ya mucho tiempo, el consenso y el respaldo son unánimes. Así lo he sentido y desde que ganamos las elecciones en el PP solo reina la alegría y la satisfacción del deber cumplido.

–En cuanto a los asuntos judiciales pendientes de uno de sus concejales, Carmelo Navarro, ¿tiene confianza en que saldrá bien parado de la petición de 21 años de inhabilitación especial por parte del fiscal en el caso Suvipuerto?

–Yo tengo la máxima confianza en Carmelo Navarro. Es una de las personas más queridas de esta ciudad. Estoy convencido de que ese asunto judicial va a ser archivado muy pronto, porque no tiene sentido. Hablamos de una prevaricación administrativa, siendo él consejero en la oposición, con unos hechos de hace 18 años, con una instrucción que ha tardado doce años. En ningún caso hablamos de un delito de corrupción. Carmelo pronto verá su nombre plenamente libre de toda sospecha. Creo que no hay ningún portuense que ponga en cuestión su honorabilidad.

–Una de las cuestiones a las que se ha comprometido, incluso mediante el pacto con Cs, es a construir el puente entre las dos márgenes. ¿No ha sido muy arriesgado comprometerse a ejecutar una obra para la que ahora mismo no hay financiación?

–Dentro de la estrategia de hacer un Puerto atractivo y una ciudad amable, turística y con nuevas infraestructuras entendemos que las dos márgenes del río deben desarrollarse. Para la margen izquierda quien debe hacerlo es Autoridad Portuaria y para la margen derecha hay financiación, para eso se consiguió la estrategia Edusi. Falta culminar la conexión entre Valdelagrana y el centro histórico. Para nosotros es una infraestructura indispensable para la cohesión de nuestra ciudad, y es un reto al que nos enfrentamos con mucha ilusión.

"Vamos a poner en marcha el Registro de Solares para que los bancos arreglen sus fincas en mal estado”

–Otro de los asuntos en los que más ha incidido en su campaña ha sido en la recuperación del casco histórico. ¿Qué medidas se barajan a corto plazo para iniciar esa recuperación?

–Una de las primeras llamadas que recibí, tras ser elegido alcalde, fue la del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para ponerse al servicio de El Puerto. Es la hora de El Puerto y la implicación de la Junta va a ser algo real y constatable en los próximos años. Desde el Ayuntamiento vamos a reformular Urbanismo, vamos a implementar el Plan municipal, vamos a solicitar a la Junta un plan de rehabilitación del centro histórico y a la vez, desde Urbanismo, pondremos en marcha el Registro de Solares para que los bancos que tienen fincas en estado de abandono en el centro las pongan en valor y poco a poco podamos recuperar el casco histórico. Ese es el mayor reto al que se enfrenta El Puerto de Santa María.

–Usted se ha comprometido con numerosos vecinos y colectivos a lo largo de esta campaña. ¿Cree que será capaz de cumplir todo lo prometido, bajando además los impuestos como ha anunciado?

–Sin duda. No hemos dicho nada que no vayamos a cumplir. La ciudad tiene que estar limpia, con un buen mantenimiento, alumbrada y segura. Vamos a reorganizar los servicios municipales y adaptar el nivel presupuestario a las prioridades. Nos vamos a centrar en lo básico. Además tenemos que hacer una ciudad amable para las familias, con parques y equipamientos deportivos, todo ello revisando a la baja los impuestos y las tasas, porque solo así podemos conseguir una ciudad competitiva a la que la gente quiera venir a vivir y podremos generar riqueza y empleo. Cuando la gente tiene dinero en el bolsillo invierte y consume, y al final se termina recaudando más.