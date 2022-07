Los ecologistas presentan una propuesta alternativa a las viviendas para los terrenos de La Puntilla

Ecologistas en Acción ha remitido a la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Cádiz un documento con propuestas sobre los terrenos portuarios desafectados en La Puntilla, donde la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) pretende construir viviendas y un hotel.



La Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible remitió a Ecologistas en Acción la propuesta de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para reclasificar estos terrenos y permitir el desarrollo de diversos proyectos, entre los que se encuentran la construcción de 268 viviendas de VPO y un hotel. Se da comienzo así a la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica.



Tras la anulación por el Tribunal Supremo del PGOU de 2012, el Ayuntamiento portuense ha lanzado una avalancha de modificaciones del PGOU de 1992, que ha vuelto a entrar en vigor, estando actualmente unas 20 de ellas en tramitación.



"Estos terrenos, con una superficie de 113.648 m2, eran de Dominio Público Marítimo-Terrestre, y tras su desafectación aprobada en diciembre de 2014 han pasado a ser patrimonio de la APBC, es decir, siguen siendo de propiedad pública. Esto es importante porque los terrenos públicos deben destinarse a usos de interés público. Es inadmisible que los máximos responsables de la APBC y del Ayuntamiento se comporten como los especuladores privados, intentando sacar el máximo beneficio económico de unos terrenos que no son suyos, sino de toda la sociedad", denuncian los ecologistas.



Para el colectivo "esta actuación residencial no tiene justificación de ningún tipo, ya que no está contemplada en el actual PGOU, en el que existen previsiones más factibles que no se han desarrollado".



La evaluacion ambiental estratégica obliga a analizar y comparar alternativas de ubicación de las propuestas realizadas, lo que en esta modificación del PGOU no se hace, dando por válida las propuestas incluidas en el convenio urbanístico firmado entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de El Puerto en 2018.



En el actual PGOU la oferta más importante de viviendas públicas de VPO se localiza en La Florida, una zona de 82,5 hectáreas integrada en la trama urbana de la ciudad y que es propiedad de la Junta de Andalucía. Aquí está prevista la construcción de 3.360 previstas, 2.409 de de VPO. En Las Marías, también colindante con el casco urbano, están previstas 1.200 viviendas, 318 de VPO. En Bahía Alta, la antigua bodega de San José del Pino, están previstas 999 viviendas desde hace 17 años, de las que sólo se han construido 22, estando actualmente un centenar más en construcción o tramitación. Y en el casco urbano, tras la aprobación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico y su Entorno (Peprichye), se abren grandes oportunidades de rehabilitación de edificios para fines residenciales y turísticos.



Para los ecologistas "es paradójico que se pretenda construir ahora un hotel junto a una playa, cuando el Ayuntamiento ha modificado el PGOU para destinar los suelos hoteleros previstos a usos residenciales o apartahoteles, que generan mucha menos actividad económica y empleo que los hoteles".



Ecologistas en Acción ha presentado una alternativa a la ordenación de estos terrenos que responde mejor al interés público y social, los mejora ambientalmente, y aborda con más rigor los riesgos naturales y del cambio climático.



Proponen destinar la mayor parte de estos terrenos a equipamientos deportivos, zonas verdes y huertos sociales, de los que El Puerto es muy deficitario y hay una gran demanda social. Incluyen también una zona de regeneración ecológica, con la restauración de la antigua duna existente tras la playa de La Puntilla, como forma de prevención de los efectos de temporales, tsunamis y del cambio climático. Y como único uso lucrativo, se propone como suelo hotelero una parcela junto al paseo de La Puntilla.