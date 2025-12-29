Dominio de las Ánimas: la bodega portuense que enamora a Parker

Apenas son las 18:00 horas de la tarde y un grupo de coches se reúne en los aparcamientos de la venta El Cepo. En El Puerto existen pocos lugares tan idóneos como la casa de la familia Cepero para encontrarse por primera vez con alguien. Esa primera toma de contacto, con café incluido, se hace menos fría cuando Thomas de Wangen se acerca a saludar y comienza a reunir al grupo. Llegó la hora de conocer su bodega, esa de la que todo el mundo habla. Dominio de las Ánimas acaba de recibir más de 90 puntos Parker en varias añadas de sus vinos. Y nadie en el Marco del Jerez habla de otra cosa.

El camino hacia el hogar de Thomas -reside allí junto su mujer Lorna Cooper y sus hijos- no es cómodo. Ella nos espera allí. Está lloviendo y el fango de la vía es traicionero. El suelo de albariza se convierte en una trampa para los turismos de los visitantes, poco acostumbrados al trabajo duro del campo. Pero el pago de Balbaína, el sitio al que nos dirigimos, es uno de los lugares más puros que resiste entre los viñedos portuenses. “Nos encontramos justo entre Sánlucar, Jerez y El Puerto”, explica Thomas al inicio de la visita. Delante del grupo se extiende un mar de suelo blanco. Sobre él 22 hectáreas de viñedo, todas trabajadas en ecológico, donde se mezclan distintas variedades: palomino (la reina de la zona), tintilla de Rota y vijiriega blanca, jaén blanco, chardonnay y arinto (en menor cantidad). “Estamos en lo que se conoce como Viña Las Ánimas. Dentro de esta finca está el Castillo de las Ánimas, que nosotros hemos rebautizado como Dominio de las Ánimas”, explica Thomas haciendo referencia a esta propiedad, ya nombrada por Fernando III, y cuya actividad en el viñedo se remonta al tiempo de los romanos cuando la familia Balbo era propietaria de aquellas tierras.

Mientras el grupo atiende a las explicaciones, el cielo se marca en el horizonte con una de las puestas de sol más bellas que muchos habrán visto (que no se enteren los lectores de Condé Nast Traveler). Ahora se entiende porqué Thomas y Lorna eligieron vivir allí. La pareja llegó a Jerez en el año 2020 cuando, tras trabajar como importadores y distribuidores de vino, decidieron emprender esta aventura para “devolver a la tierra lo aprendido habiendo trabajado con algunos de los mejores viñadores de Europa”. Así, un año más tarde, Dominio de las Ánimas empezó su actividad. Pero en esto Thomas y Lorna no están solos: los dos Manolos, Pepe, Diego y Juan los ayudan en el viñedo. Junto a ellos también esta el reconocido enólogo Raúl Moreno. Él fue quien envió los vinos de Dominio de las Ánimas al propio Luis Gutiérrez, el crítico de Robert Parker en España, aprovechando que el también iba a enviar sus elaboraciones.

“Nuestro objetivo es elaborar vinos que muestren el carácter único de esta tierra. Por eso nos hemos centrado en cultivos ecológicos y mínima intervención”, explica Thomas dentro de la bodega. Esta filosofía se transforma en vinos totalmente artesanales, donde no se añaden químicos ni sulfitos, en los que el enólogo apenas interviene. Tan solo se limita a asegurarse de que todo vaya a la perfección tanto en la fermentación como en la posterior crianza.

El resultado son vinos fantásticos, “donde se recupera el alma de cada pago”, y que están conquistando al mundo entero. Ninguna de las botellas que el experto ha catado baja de los 90 puntos. El podio personal de Dominio de las Ánimas se queda pequeño al albergar tantos reconocimientos. Luz de las Ánimas Blanco, Sotovelo, el Amontillado, el Fino, Lasirá de las Ánimas y Luz de las Ánimas han obtenido 93+ puntos. A estos le siguen Distomistas y Ladeaquí de las Ánimas (con 92 puntos). Por último, la lista acaba con Lashardoné de las Ánimas y Luz de Ánimas Tinto, que han recibido 91 puntos. “Son una incorporación notable al marco jerezano”, asegura Gutiérrez en su publicación. Todo un orgullo que estos vinos lleven sabor portuense.