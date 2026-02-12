La desesperación de una vecina afectada por la obra inacabada del tanque de tormentas en El Puerto

El portavoz del PSOE portuense, Ángel González, junto a la concejala Saray Sánchez, ha visitado la vivienda de Margarita Álvarez, una vecina de la barriada de La Playa afectada por las consecuencias de la inacabada obra del tanque de tormentas que está ejecutando Apemsa en la Bajamar.

La vecina, visiblemente afectada por los años de retraso de la obra y por las consecuencias que los trabajos están teniendo para su vivienda, ha explicado que “me siento desprotegida, ni el Ayuntamiento, ni Apemsa, ni nadie nos hace caso”. Margarita asegura que “esta situación ya me supera, nadie me da respuestas y mi casa está afectada al máximo. Salta el aire acondicionado, se me va la luz, la humedad se filtra por los techos y no hay quien me atienda. Por eso no me queda más remedio que acudir a dónde sea y denunciar esta situación, porque yo ya quieta no me quedo”.

Durante la visita se ha podido comprobar la situación que presenta la vivienda en todas sus estancias, desde el salón a la cocina, pasando por el baño y las habitaciones. Por los techos y las paredes se filtra la humedad, el aparato de aire acondicionado del salón ha estado a punto de caerse porque se desplazó de su sitio y ha tenido que recolocarlo, son continuas las grietas y los desconchones en techos y paredes y, por si esto no fuera bastante, las paredes cimbrean con fuerza al paso de las máquinas de trabajo.

Como explica Margarita “no se trata solo de los desperfectos materiales que tiene mi casa, que son muy graves, si no que se trata también de una situación de presión psicológica por los posibles problemas de salud por la humedad y por el miedo que tenemos cuando vemos que la casa vibra”.

Ángel González ha pedido al gobierno de Germán Beardo "que actúe ya y se preocupe de una vez por estos vecinos, porque esta obra es responsabilidad suya, y está obligado a dar respuestas y soluciones”. El edil ha recordado que “la obra, que fue adjudicada a Gyocivil justo después de presentar éstos la denuncia por Pozos Dulces contra cargos socialistas y que ha sido archivada, tenía que haber estado acabada en mayo de 2024 pero esto no ha sido así, y de hecho, aún no hay fecha para su finalización. Han ido incumpliendo todos y cada uno de los plazos dados con el beneplácito de Beardo que no se ha preocupado ni de sancionarles, ni de exigirles, ni de dar respuesta a los vecinos”.

Desde el PSOE han anunciado que volverán a llevar este asunto a pleno, indicando que “no vamos a permitir que el gobierno del PP siga riéndose de estos vecinos que tan mal lo están pasando”.