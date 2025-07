CC.OO El Puerto: "El Gobierno Municipal vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad en sus propuestas"

La sección sindical de Comisiones Obreras (CC.OO) en el Ayuntamiento de El Puerto muestra su disconformidad ante los acuerdos tomados en la anterior mesa de negociación donde el Ayuntamiento aprobó la reorganización de su estructura y las nuevas bases para la promoción interna correspondientes a la Oferta de Empleo Público (OEP) 2024. Según explican desde el sindicato en dicho encuentro (donde estuvieron presentes representantes del PP, Psoe, Unión Portuense, CSIF, CCOO y UGT), "se volvió a vulnerar el principio de buena fe negociadora con una convocatoria in extremis convocada sin respetar los plazos mínimos legales ni aportar la documentación debidamente, no dejando margen para el análisis de los temas propuestos con la profundidad que requieren". "El Gobierno municipal sigue normalizando sus ataques verbales, salidas de tono y comentarios broncos, cuando se cuestionan sus criterios, no favoreciendo el dialogo necesario que permita alcanzar acuerdos", aseguran desde la organización.

En este sentido desde la asociación sindical, "que representa a una gran parte de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento", consideran que los acuerdos votados "vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad". "Se da la circunstancia de que determinados trabajadores que han sido beneficiarios temporalmente de una promoción encubierta de forma discrecional y han sido retribuidos por ello, ahora se les vuelve a premiar valorándose con mayor puntuación en detrimento del resto de trabajadores que no pudieron acceder en condiciones de igualdad, mérito y capacidad a la asignación temporal de funciones", aseguran. "De no ser por esta salvedad las bases hubieran sido aprobadas por Comisiones Obreras".

Por último, antes de finalizar, desde CC.OO- El Puerto "defienden la implantación de mecanismos de promoción interna basados en procedimientos objetivos y respeto a los derechos fundamentales de todos los empleados públicos e instamos al equipo de gobierno a recobrar el principio de buena fe en la negociación".