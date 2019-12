"Somos capaces de escribir la palabra Turismo en mayúsculas"

"Satisfecho". Así se ha mostrado Curro Martínez, concejal de Turismo, con los datos de ocupación hotelera que se han registrado en El Puerto durante el Puente de la Constitución donde, la mayor parte de los alojamientos, se mostraban completos durante todos los días festivos.

"Vamos por el buen camino. El trabajo que estamos realizando para volver a situar nuestra ciudad en el mapa turístico está dando sus frutos. Diciembre es tradicionalmente uno de los peores meses de ocupación y, sin embargo, estos datos están cambiando gracias a las actuaciones que está poniendo en marcha el nuevo Equipo de Gobierno".

A pesar de que el sector se ha mostrado igual de satisfecho ("Hemos tenido un diciembre de lo mejorcito en muchos años") y los datos han sido bastante buenos -dignos de sentirse más que satisfecho -Martínez prefiere no bajar la guardia y seguir trabajando. "Esto es sólo el principio del camino. Tenemos un inmenso trabajo por delante. Vamos de la mano de los empresarios y de la Mesa de Turismo", ha declarado el concejal, que tiene como siguiente objetivo poner en marcha el Plan Estratégico de Turismo. "Este plan es prioritario para cambiar las cosas en Turismo. Por eso mismo, hemos apostado por dotarlo de una cuantía económica superior a la que ha tenido nunca. Todo esto no será posible hasta que no se saquen los presupuestos de este año".