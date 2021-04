La ambulancia que acudió al incendio en el que falleció un niño iba sin médico

Continúan conociéndose nuevos datos tras el triste suceso que conmocionó El Puerto de Santa María el pasado martes, cuando un niño de tres años fallecía en un incendio en una vivienda de la calle Durango.

Según ha trascendido, y como ha podido confirmar Diario de Cádiz a través de distintas fuentes, la ambulancia que acudió al lugar de los hechos tras recibirse el primer aviso lo hizo sin un médico a bordo, atendida sólo por un conductor, técnico en emergencias. Los propios bomberos se quedaron sorprendidos de que llegara al lugar una ambulancia sin médico, cuando se sabía que se había registrado un incendio en una vivienda habitada.

Esta ambulancia fue la que trasladó al niño al hospital, siendo trasladados la bisabuela y el abuelo a bordo de sendos coches policiales.

Como ya se indicó el mismo martes por parte de los bomberos las llamas se originaron en un dormitorio de la casa en el que no había ventanas. Cuando los bomberos llegaron, poco después que la Policía Local -dos de cuyos agentes fueron los primeros en personarse en la vivienda- se encontraron la casa llena de humo y la habitación que fue origen de las llamas completamente calcinada, habiendo desaparecido por completo la cama y la mesita de noche, pasto de las llamas. El hecho de que la habitación no tuviera ventanas hizo que los muebles ardieran en una combustión lenta durante horas -probablemente desde las cuatro o las cinco de la mañana, según las fuentes consultadas- no siendo hasta las 9:15 horas cuando se avisó a la Policía Local.

Incluso los gruesos muros de la casa perdieron varios centímetros de grosor a causas de las llamas, quedando a la vista el hormigón.

Cuando los servicios de emergencias llegaron a la casa sólo estaban dentro el niño y su bisabuela, que está grave en la UCI, mientras que el abuelo del niño estaba fuera de la vivienda.

Los bomberos localizaron el cuerpo del niño en el pasillo de la casa, y se cree que se pudo haber desmayado por la inhalación de humo. La bisabuela, por su parte, fue localizada en otra de las habitaciones.

De momento se desconoce qué pudo provocar las llamas, aunque se sabe que la instalación eléctrica de la vivienda era antigua. Será la Policía Judicial la que tenga que determinar la causa del siniestro, cuando se cierre la investigación.

En cuanto a la polémica suscitada por la denuncia sindical que alertó de un fallo en las comunicaciones con la Jefatura, uno de los agentes que llegaron en un primer momento a la casa ha hecho público su testimonio en una red social. Según confirma este agente "las emisoras ni recibían ni emitían desde la calle Durango. Te sientes impotente cuando están en un incendio, intentas entrar una y otra vez, te dice y repite su abuelo que hay un niño y una abuela en el interior y por la emisora solo se oye ruido", relata.

El sistema de comunicaciones de la Jefatura data de los años 80 y es analógico, cuando hoy en día la mayoría de las Jefaturas y centros de emergencia cuentan con este tipo de instalaciones por satélite.

Según han explicado fuentes policiales cuando una patrulla llega al lugar de los hechos se coordina con la central y con el resto de los agentes a través de las emisoras que llevan los vehículos o los walkis que portan los agentes. Buena parte del centro de la ciudad se sitúa dentro de lo que se llaman "zonas de sombra", donde solo se oye ruido, de manera que el día del incendio los agentes finalmente tuvieron que recurrir a sus teléfonos móviles para comunicarse con la central, lo que limita la coordinación ya que sólo hay una línea telefónica disponible.

En cuanto al anuncio del intendente jefe sobre la apertura de un expediente a dos representantes del sindicato UPLBA, que denunciaron el mal funcionamiento de las transmisiones, a lo largo del día de ayer y durante la jornada de hoy jueves han sido muchas las muestras de apoyo que están recibiendo los dos policías, tanto de otros sindicatos como de otras Jefaturas de localidades cercanas.

El sindicato denunciante estudia además emprender acciones legales contra el jefe del Cuerpo, tras haberles acusado de tener "actitudes mafiosas". También para el próximo lunes la Junta de Personal del Ayuntamiento ha convocado una reunión para abordar este asunto, como único punto del orden del día.