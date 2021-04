La Policía Local de El Puerto abrirá expediente a los responsables del sindicato UPLBA

El intendente jefe de la Policía Local de El Puerto, Rafael Muñoz Leonisio, ha lamentado lo que considera "la utilización política que el sindicato UPLBA acaba de hacer, sin escrúpulos ninguno, ante una tragedia como la ocurrida ayer en El Puerto lanzando un comunicado públicamente con el fin de reivindicar una mejora que saben con certeza que está ultimada".

Como señala Muñoz Leonisio "la Sala de Comunicaciones lleva sin ejecutarse desde 2015, cuando se propuso, y ha sido el actual equipo de Gobierno el que ha sido capaz de hacer un pliego y ha consignado la dotación económica para su licitación. Bajo ningún concepto este hecho ha interferido en la asistencia al incendio, que se atendió con normalidad y con suficiencia tanto por parte de Policía Local, como Nacional y Bomberos".

El jefe de la Policía Local define como "deleznable la actitud de un sindicato al que no le tiembla el pulso pocas horas después de un accidente que ha conmocionado a El Puerto y del que se ha hecho eco toda España, con la pérdida irreparable de un menor y dos familiares hospitalizados, uno de ellos con gravedad en la UCI".

El intendente jefe de la Policía Local, que ha calificado el servicio público realizado el martes de "intachable, en coordinación con el resto de las agentes de la Policía Nacional, Consorcio de Bomberos y servicios sanitarios", no comprende "la aberración cometida pocas horas después por una fuerza sindical que queda retratada por toda falta de ética y valores hacia El Puerto en general y hacia la familia en particular, que todavía no ha podido dar descanso eterno a su hijo".

Desde la Jefatura de la Policía Local se piden disculpas públicamente a los familiares y amigos del pequeño y a todos los portuenses "por la falta de sensibilidad y profesionalidad de estos dos agentes que representan al sindicato UPLBA, que no tienen reparo alguno en utilizar la muerte de un menor para hacer política o usar una desgracia como herramienta de confrontación, convirtiéndose en una mafia que está claro no ha evaluado las consecuencias de sus actos".

Igualmente, el intendente jefe de la Policía Local anuncia que "se abrirá expediente tanto a José Luis Guerrero como a Juan José Cobos, agentes de la Policía Local que lideran este grupo sindical, por la falta de ética profesional lanzando este comunicado en un día como hoy, ensuciando conscientemente el duelo de toda una familia y manchando la solidaridad de una ciudad que ha bajado con honores su bandera para expresar el dolor y cariño de todos los portuenses".

El intendente jefe quiere agradecer al resto de fuerzas sindicales SSPME, CSIF y UGT , representantes también de los policías, "la lealtad con el Cuerpo siempre y más en un momento tan sensible como el actual, donde está claro hay sindicatos que no miden las repercusiones de su objetivo último que es extorsionar a la ciudad para ganar más dinero y trabajar menos".

Por último, Muñoz Leonisio insiste en que "la Policía Local no va a dejarse amedrentar por las actitudes mafiosas de los dos agentes sindicales” y ruega a los policías que se encuentran afiliados a este sindicato "que recriminen y reprueben la actitud que ejercen estos dos representantes, que estamos seguros no representan a la mayoría de los agentes inscritos en UPLBA".