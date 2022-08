"El alga asiática sí ha llegado a las playas de El Puerto"

El servicio municipal de Playas de El Puerto informaba estos días sobre la elevada presencia de algas en las playas portuenses, afirmando que no se trataba de la especie Rugulopteryx okamurae, la temida alga asiática.

No obstante, un catedrático en Biología de la Universidad de Cádiz se ha puesto en contacto con este periódico para desmentir esta afirmación, afirmando que el alga asiática sí que está siendo muy abundante este verano en las playas de El Puerto desde la pasada primavera, al menos en la playa de Santa Catalina.

La primera observación del alga se produjo el año pasado, concretamente el 5 de junio y este mismo catedrático le envió entonces una foto al concejal de Medio Ambiente, Millán Alegre, quien le agradeció la información. Desde entonces la presencia del alga se ha incrementado sensiblemente, según explica este profesor de la Facultad de Ciencias del Mar.

"Es cierto que estos días hay muchas algas rojas, todas de la especie Laurencia obtusa, y eso sí que es normal en estas fechas, pero el servicio de playas de El Puerto me tiene a su disposición para mostrarle el alga asiática y enseñarle a su identificación. Estoy seguro que mis colegas de IFAPA no se han trasladado a las playas de Costa Oeste porque si no, no se entiende la información que han suministrado", afirma este experto.