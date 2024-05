Vecinos de la Costa Oeste, en El Puerto, de nuevo sin agua durante varias horas

Vecinos de la Costa Oeste han denunciado este martes un nuevo corte de agua en sus domicilios, de varias horas de duración. En algunos casos, como en la zona de El Manantial, el suministro se ha cortado por completo, desde media mañana hasta pasada la hora de comer, cuando muchas familias se han encontrado al llegar a sus casas con la desagradable sorpresa de no tener agua.

La empresa de aguas Apemsa señala al respecto que en su página web y en sus redes sociales había publicado un aviso alertando de unas obras de mantenimiento en la red, por lo que los vecinos se podrían ver afectados por una bajada de presión durante los días 7 y 8 de mayo.

En concreto se advertía que esta bajada de presión podría afectar a las zonas entre Fuentebravía y El Centro Inglés, El Carmen, La Andreíta, Molino Platero, Bella Bahía, Camino Viejo de Rota y Los Almendros II. Lo cierto es que según varios afectados, no se ha producido tal bajada de presión sino el corte de suministro completo.

Esta explicación no ha convencido a los vecinos afectados, que afirman no entender que este tipo de incidencias no se anuncien a través de los medios de comunicación o mediante carteles bien visibles en las zonas afectadas, y no en las redes sociales y en la web de la empresa de aguas, que la gente no suele mirar de manera habitual.

La indignación es mayor al no ser la primera vez que la zona sufre cortes de abastecimiento, el último de ellos a finales del pasado mes de marzo, cuando buena parte de la Costa Oeste estuvo sin agua más de ocho horas, en esa ocasión por unas obras del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG).