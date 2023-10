Varios ex trabajadores de Impulsa El Puerto siguen sin cobrar seis años después

Cinco de los ex trabajadores de la empresa municipal Impulsa El Puerto que fueron despedidos en 2017 siguen sin cobrar sus derechos salariales, seis años después, tal y como denuncian varios de ellos. “Ningún partido de la oposición, y mucho menos el Partido Popular, han dado muestras de apoyo, es como si no existiéramos”, lamentan.

Estos ex trabajadores recuerdan que “no estamos hablando de una indemnización, sino de un trabajo realizado en Impulsa: el mes de octubre de 2017 trabajado, el preaviso, las partes proporcionarles de las pagas extras y la liquidación. Seguimos siendo las víctimas de un alcalde que incomprensiblemente no quiere saber nada de nosotros”, insisten.

Estos antiguos trabajadores de Impulsa lamentan que “en la enésima reunión que tuvimos volvieron a reírse descaradamente de nosotros. El letrado de Impulsa, del grupo Cosano, cada vez que le preguntamos por el pago solo da evasivas”.

Los afectados, que reciben como excusa la falta de liquidez de Impulsa para efectuar los pagos, tachan de “triquiñuela” la contratación de una empresa externa para la recaudación del los parking (a la que además le robaron más de 200.000 euros), algo que como destacan se hizo “con posterioridad a la admisión a trámite de la ejecución de nuestras sentencias y, por tanto, en perjuicio de los acreedores”.

Ante la amenaza de los ex trabajadores de acudir de nuevo al Juzgado, desde Impulsa se les ha pedido paciencia pero como recuerdan “ha pasado más de un mes desde esa última reunión y nadie se ha puesto en contacto con nosotros”.

El abogado de los afectados asegura que nunca ha visto algo parecido ya que no es normal que seis años después de los despidos aún no se hayan cobrado los derechos salariales que el juez condenó a Impulsa El Puerto a pagar en enero de 2020, poniendo en el fallo las cantidades adeudadas a cada trabajador.

“Con lo bien que negoció el Partido Popular los despidos de siete trabajadores de la empresa municipal de vivienda Suvipuerto, donde todos cobraron sobre la marcha su indemnización de 33 días por año, ¿porque hacen esto con nosotros? Nos echaron con una indemnización de 20 días por año y encima no nos pagan nuestros derechos salariales”, lamentan.

Los afectados denuncian que “tenemos la ejecución de las sentencias en el Juzgado pero desde Impulsa no ingresan un sólo euro en sus cuentas bancarias para que no puedan embargarles. Eso sí, los trabajadores actuales, el asesor jurídico, la empresa que lleva la contabilidad y la empresa auditora están todos cobrando religiosamente mes a mes. Pero para nosotros nada de nada, habiendo solicitado incluso el fraccionamiento del pago. Estamos hablando de cantidades pequeñas que día a día van creciendo por el fallo del juez de poner un 10% de intereses de demora por cada día que pasa, y encima vemos como el alcalde, los concejales y los cargos de confianza se suben el sueldo un 40%. Se nos queda cara de perplejidad, por no decir de tontos”, reconocen.

En algunos casos la deuda pendiente se ha duplicado por los intereses de demora

Lo más grave, para los denunciantes, es que la deuda va creciendo y por ejemplo en el caso de uno de los demandantes, Jesús Vaca, lo que eran en un principio 18.500 euros ahora ya va por 46.313,65 euros de cara a la ejecución de la sentencia, “y esa diferencia no la paga el alcalde, la pagamos todos los portuenses con nuestros impuestos”, recuerda. El resto de compañeros afectados han pasado de tener unos 45.000 euros adeudados a unos 100.000 euros “que igualmente pagaremos todos los portuenses, las cantidades siguen creciendo día a día”, insisten.

Vaca recuerda que cuando el actual alcalde era consejero de Impulsa, en 2015, se hizo una reducción de capital de 500.000 euros para poder pagar la paga extra de Navidad a los funcionarios, exactamente 400.110,03 euros, algo que ya señalan en sus demandas. “¿Cuántos temas le ha pagado Impulsa al Ayuntamiento? Que nosotros conozcamos, y así figuraba en nuestra demanda, más de 15 millones de euros a través de cesiones de parcelas de más de 5.000 metros cuadrados, Centro de Recepción y Reciclaje, autobuses urbanos y Endesa, licencias de obras para la construcción de los polígonos, estación de bombeo de Las Salinas, puente de acceso a Las Salinas, pasarela peatonal, etc, y ahora no hay dinero para pagar nuestros derechos laborales. Y lo peor es que han pasado seis años y no vemos ningún interés por parte de Germán Beardo para solucionar definitivamente este asunto”.

Impulsa El Puerto, cuya situación económica es precaria desde que estuvo a punto de entrar en concurso de acreedores, ha solicitado que sea el Ayuntamiento el que se haga cargo de los pagos pendientes, un expediente que está en el Ayuntamiento y al que no se le termina de dar salida.