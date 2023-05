“Termina el desgobierno de Germán Beardo en El Puerto, que ha vivido de las rentas”

El candidato socialista a la Alcaldía de El Puerto, David de la Encina, ha calificado de “absolutamente surrealista que termine el mandato con un último pleno ordinario donde el gobierno de Beardo demuestra su incapacidad más absoluta. Ninguna moción de gestión parte de los once concejales del PP y de Ciudadanos que, pese a tener un sueldo para trabajar en exclusiva para el Ayuntamiento, durante todo el mandato e, incluso en este último pleno no traen ni una sola propuesta sobre cómo arreglar los problemas de El Puerto”.

Como señalan desde el PSOE “todo el contenido del pleno se basa fundamentalmente en las propuestas de la oposición y, en concreto, en las de los ocho concejales del grupo socialista, que hemos trabajado cuatro mociones de calado, que es lo que permite el Reglamento”.

De la Encina cree que "tenemos un gobierno que no lleva asuntos a las Juntas de Gobierno Local, que no lleva asuntos a los plenos, que no ha hecho obras propias en la ciudad, pues viven de las inversiones de la Diputación provincial y de los más de 21 millones de euros de ayudas que se consiguieron por el trabajo del anterior gobierno". Como ha subrayado el candidato “estamos ante el gobierno más inútil de la historia de El Puerto que se nutre de la gestión y el trabajo de otros”.

En cuanto a los asuntos elevados al pleno por el PSOE, De la Encina anuncia que “exigimos de nuevo el contrato de limpieza que, desde hace 18 meses está paralizado en la ciudad sin que haya un pliego para la nueva adjudicación. Y fruto de esa manifiesta incapacidad para gestionar están los contenedores destrozados, los vehículos y el material estropeados y el personal sin convenio”.

Igualmente, el grupo socialista exige en este último pleno "que se les pague a los colectivos de la ciudad, a las asociaciones sociales, al deporte, a la cultura, a todo el tejido social de El Puerto que durante tantos años han hecho tanto por la ciudad y que en estos cuatro de mandato de Germán Beardo no han recibido ni una sola ayuda".

Otro asunto que elevan al pleno es la exigencia de explicaciones "sobre lo que ha sucedido con la famosa furgoneta de aquel policía local en funciones de escolta, que fue detenido por los propios policías locales a altas horas de la madrugada, un asunto sobre el que Germán Beardo ha estado mintiendo desde el principio y que debe explicar".

También solicitan "que se aclare esa campaña de autobombo y de imagen que está realizando el número dos del PP, David Calleja, para que se aclare si la está pagando con dinero público, pues aparecen los logotipos de la ciudad o con dinero del PP y en ese caso, que nos expliquen por qué se está repartiendo publicidad con el coche oficial del Ayuntamiento y con un escolta que acompaña a Calleja por todos los sitios por donde va".