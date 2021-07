Quejas ciudadanas y de hosteleros por el cierre de dos parkings en el centro en pleno verano

La decisión municipal de mantener cerrados dos de los aparcamientos públicos del centro de la ciudad en pleno verano no ha sentado bien a muchos portuenses, entre los que se encuentran usuarios habituales de estos recintos y también empresarios, que ven cómo sus clientes se vuelven locos para encontrar una plaza de aparcamiento.

Desde hace unos días las 40 plazas del aparcamiento de la Pasarela han sido eliminadas, al menos hasta el próximo 1 de agosto, con motivo de la instalación de una verbena, la Velada del Carmen, que ofrece atracciones de feria y establecimientos gastronómicos.

Este cierre ha venido a coincidir además con la inutilización del parking Bajamar 2, en la avenida del mismo nombre, donde la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz va a iniciar en breve las obras de construcción de un nuevo aparcamiento subterráneo.

Después de que se concediera la licencia para estas obras, a principios de julio, desde hace algunos días ya no se puede estacionar en dicho recinto, que ofrecía un total de 282 plazas a precios muy competitivos. Ya están en la zona además las vallas que en breve rodearán el recinto, cuyos trabajos se prolongarán durante 15 meses.

Entretanto, a esta falta de estacionamientos hay que sumarle otro problema añadido como es el cierre de la calle Cielo, que lleva ya meses inutilizada para el paso de vehículos después de que se produjeran unos desprendimientos en la parroquia de San Joaquín. Ese corte se produjo a mediados de mayo y no parece que la calle se vaya a reabrir a corto plazo.

A todo esto, la entrada a la ciudad por Pozos Dulces sigue levantada, a la espera de que en agosto caduque la licencia y el Ayuntamiento corte por lo sano, cubriendo la superficie sin que después de siete años se haya construido el aparcamiento.

Propuesta de Unión Portuense

En este sentido, el portavoz de Unión Portuense, Javier Botella, ha presentado una propuesta alternativa sobre este proyecto.

Como recuerda Botella "German Beardo ya ha anunciado públicamente que no va a cumplir su promesa de finalizar el parking, ya que no encuentran un socio privado que ponga los 7 millones de euros necesarios para finalizar el aparcamiento subterráneo. El alcalde de El Puerto propone que cerremos la cubierta y dejemos el parking sin construir. Una solución aberrante a un proyecto aberrante. Eso sí, al mismo tiempo que el parking de Pozos Dulces no se termina, Teófila Martínez construirá otro parking subterráneo, esta vez en la Bajamar".

Desde Unión Portuense acusan a Beardo de omitir, deliberadamente, que "en caso de que no se finalice el parking, el Ayuntamiento tarde o temprano tendrá que devolver el préstamo de 10 millones de euros concedido por Europa, así como hacer frente a posibles penalizaciones y demandas por incumplimientos de contrato. Se necesitan 7 millones de euros para finalizar el parking, o de lo contrario quedarnos sin él y, además, pagar mucho más de 10 millones de euros. Ante esta disyuntiva, Unión Portuense plantea que sea el Ayuntamiento quien asuma esos 7 millones de euros y finalice el aparcamiento, de una vez por todas."

En este sentido recuerdan que "recientemente se aprobó la liquidación de 2019 con un superávit de 25 millones de euros, y la del 2020, con la parálisis por la pandemia, se prevé mayor, por lo que no tienen excusa de liquidez", concluyen.