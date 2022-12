El Puerto celebra el pleno del metaverso

La palabra metaverso, que tan de moda está y que ya ha sido avalada incluso por la Real Academia Española (RAE), se utiliza para referirse a mundos virtuales o alternativos, y es quizás la que mejor define el pleno del debate de la ciudad celebrado este jueves en El Puerto, en el que gobierno y oposición han dibujado realidades paralelas para definir la situación que vive la localidad cuando está a punto de terminar el mandato municipal.

Por segundo año consecutivo el pleno del estado de la ciudad se ha convocado a final de año, un 29 de diciembre escondido entre la vorágine de festejos navideños y las vacaciones propias de estas fechas, en lo que la oposición ha calificado como un intento del gobierno municipal de no rendir demasiadas cuentas sobre su gestión, o que este balance pase lo más desapercibido posible.

Un año más también el formato elegido para este pleno, que debería haberse celebrado en torno al mes de junio según el reglamento orgánico municipal, no invita precisamente al debate sino que se convierte en una retahíla inconexa de la labor de cada concejal en la que tienen cabida desde los grandes asuntos hasta las nimiedades más intrascendentes.

El pleno, una vez más, comenzó con retraso debido a los problemas de sonido qua ya se han convertido en costumbre. El primer turno de intervenciones se lo repartieron como portavoces del equipo de gobierno Javier Bello, por el PP, y Lola Campos por Ciudadanos. El primero quiso lanzar un mensaje de estabilidad y de compromiso asegurando que la mejora de la ciudad se ve a diario en materias como el mantenimiento urbano o la seguridad ciudadana, tras la llegada del nuevo intendente de la Policía Local. Sacó pecho también del proceso de estabilización de empleo en el Ayuntamiento y de la aprobación del Peprichye, las obras para la cubierta de Pozos Dulces, el paseo fluvial, la estación de autobuses o el avance para el nuevo PGOM, afirmando que El Puerto es referente en la administración electrónica y mantiene una campaña de publicidad continua en Comercio y una gran oferta en ocio, cultura y fiestas. "Vivimos en una ciudad que nada se asemeja a la de 2019, hemos conseguido que el gigante dormido que era El Puerto haya despertado", afirmó.

Lola Campos, por parte de Ciudadanos, considera que "El Puerto está hoy mejor que ayer, es algo que se constata y se siente en la calle y en el sentir de los portuenses. Vivimos en una época de cambios en la que la ciudad vuelve a cobrar protagonismo, con la mayor transformación que se ha vivido en la historia reciente", dijo, destacando el papel de su partido como socio de gobierno aportando estabilidad, "con un papel difícil e ingrato desde la humildad, sin narcisismos ni protagonismos".

El primer portavoz de la oposición en intervenir fue Javier Botella, de Unión Portuense, que un año más escenificó la larga lista de tareas pendientes del gobierno municipal con una serie de folios grapados que se iban desparramando hasta el suelo a medida que les daba lectura. Botella lamentó la "actitud chulesca" del gobierno de Beardo, quien atendía a las críticas con sonrisas y algún que otro bostezo.

Tras reconocer el portavoz algunos logros como la modificación del plan de ajuste o la programación de Fiestas, enseguida pasó a enumerar las promesas incumplidas, como el haber descartado la construcción del parking de Pozos Dulces, el descontrol del verano, el caos en la organización de la Policía Local, el uso partidista de las redes sociales, el menosprecio a las entidades sociales, el boicot a la participación ciudadana o el récord negativo que supone haber aprobado tan solo un presupuesto municipal en cuatro años, además de la falta de contratos en servicios básicos como la limpieza urbana o los autobuses. "Habéis actuado con prepotencia y chulería, escondidos entre Caraballo y las cabalgatas de Calleja. En 2019 prometisteis soluciones, cuando vosotros mismos habéis ido generando nuevos problemas", espetó al equipo de gobierno.

Muy crítica fue la portavoz de Vox, Leocadia Benavente, quien considera que "Beardo no puede estar satisfecho con su mandato. Han hecho muy poco por esta ciudad, han sido un bluff y no se ven los resultados, un gobierno no puede ser solo circo", dijo. Para Benavente "han sido 43 meses de desgobierno, El Puerto no está mejor con esta parálisis y tantos escándalos", citando por ejemplo "el desestimiento del parking de Pozos Dulces, el incumplimiento de la bajada de impuestos o el retraso del proyecto del paseo fluvial". También lamentó que el Ayuntamiento sea una administración dependiente, con inversiones que vienen de otras administraciones, debido en gran parte al retraso del presupuesto municipal.

Benavente también se ciñó a un dato, el de los ingresos por licencias (700.000 euros) para lamentar la falta de inversión privada, lamentando también el menos presupuesto en áreas como Bienestar Social, Cultura o Participación Ciudadana. Sí destacó la edil el esfuerzo del interventor accidental, cuya labor alabó para sacar las castañas del fuego en más de una ocasión "para que la ciudad no encalle".

El siguiente en intervenir fue José Luis Bueno, por parte de Adelante El Puerto, quien lamentó que al alcalde le guste más el Facebook que rendir cuentas en un pleno "porque en el Facebook siempre sale favorecido en la foto".

Bueno recordó que "llegaron como el gobierno de los preparados, anunciando soluciones y lo han fiado todo a la fiesta, al festivaleo, a convertir El Puerto en el Magalluf de la provincia de Cádiz. Aquí la gente viene a desfasar, porque sale gratis incumplir las leyes y mientras los servicios públicos han ido cayéndose, con continuos titulares negativos en la prensa nacional. Tenemos retenida la participación en los ingresos del estado, nos quieren hacer vivir una realidad paralela con fotos, apropiaciones de obras de otras administraciones, triunfos de algún portuense o iniciativas privadas. Un post, y p'alante", ironizó.

Por parte del PSOE intervino su portavoz, Ángel González, que incidió en que vivimos "la peor legislatura de la historia de El Puerto, con un alcalde marioneta y un socio mudito, un mandato marcado por el autoritarismo y la prepotencia", lamentando además las continuas risitas del alcalde y sus continuas miradas al móvil incluso mientras intervenían sus propios compañeros. Por áreas, González se detuvo en Urbanismo, "con las licencias peor que nunca, con la mayor parte de las obras municipales financiadas por Diputación y con Medio Ambiente como el dueño del Cortijo, pero atascado y sin contratos para los principales servicios. Sin subvenciones en Bienestar Social, maltratando a los mayores y con Cultura relegada a su mínima expresión".

En cuanto a la Policía Local, destacó que se ha pasado "de Beardo disfrazado de policía en la pandemia a tener su propia guarda pretoriana, y todo sin dar explicaciones. Qué sería de este gobierno sin las fiestas, con Calleja el independiente, el único que tiene barra libre en el Ayuntamiento porque siempre se le prioriza, manda el circo en detrimento de otras áreas", enfatizó. También Ángel González acusó al gobierno de querer hacer ver "un municipio virtual, cuando vuestra campaña fue una estafa de la que nada se ha cumplido".

Tras esta primera ronda de intervenciones comenzaba una segunda, en la que cual cada concejal del equipo de gobierno dispuso de unos minutos para defender su gestión. El primero fue el concejal de Fiestas, David Calleja, que aprovechó su tiempo para reivindicarse y desmarcándose de las críticas al equipo de gobierno, defendió que "en mis concejalías las promesas se cumplen". También lamentó que la oposición utilice las cabalgatas como motivo de burla, "cuando su organización requiere mucho trabajo", defendió Calleja, añadiendo que "a mi nadie me regala nada porque trabajo como un mulo. Yo no sé lo que es un día libre y en las fiestas somos un referente", insistió.

La edil de Urbanismo, Danuxia Enciso, hizo un repaso por las gestiones realizadas tras la anulación del PGOU de 2012 y destacó la aprobación del Peprichye y la redacción del avance del nuevo Plan General, con el objetivo de que pueda estar aprobado el documento para 2025.

César de la Torre destacó la mejoría en la salud económica de las empresas municipales mientras que Curro Martínez destacó la inversión en Mantenimiento Urbano, destacando en Turismo la llegada de una subvención de 2,5 millones de euros para un plan de sostenibilidad.

Millán Alegre, concejal de Economía y Hacienda y Medio Ambiente, destacó la aprobación del nuevo Plan de Ajuste y la reducción de la deuda municipal, destacando que la deuda financiera se podrá cancelar este próximo año. Carmen Lara enumeró las ayudas sociales concedidas en 2022 mientras que José Ignacio González Nieto avanzó un avance para el pago de las subvenciones pendientes a los clubes deportivos.

"Parece que la ciudad no existía antes de Beardo", ironizó Leocadia Benavente

En la segunda ronda de intervenciones los portavoces de la oposición ampliaron sus argumentos iniciales, lamentando Leocadia Benavente el formato elegido para este pleno, del que poco provecho se pudo sacar.

También ironizó la edil con la manera en la que el portavoz del PP, Javier Bello, se refirió a Beardo durante todo el pleno, con un tono de admiración rayano en el servilismo o vulgar peloteo. "Parece que la ciudad no existía antes de Beardo, muestras ustedes un gran desconocimiento de la historia de la ciudad, se hacen trampas al solitario", espetó a PP y Cs.

Todos los grupos de la oposición coincidieron en el mensaje de que el balance del gobierno local no dejaba de ser el mero cumplimiento de sus obligaciones, afeando que no se hubieran referido a los problemas recurrentes como la caducidad e los contratos municipales, la falta de personal en área claves como Urbanismo o el caos en materia de seguridad. "Muchas fiestas, mucho botellón y mucho ruido. Un mundo imaginario que os habéis inventado", resumió el portavoz del PSOE.

Ya al final del pleno volvió a intervenir el portavoz del PP, Javier Bello, insistiendo en que "El Puerto es un ejemplo de buen hacer, con posibilidades de cambio" y encabezando la "revolución municipalista. Somos la ciudad a la que todos miran. Hemos recuperado el orgullo de ser de El Puerto", dijo.

Cerró el pleno Germán Beardo, agradeciendo el tono de los portavoces pero lamentando que no se hubieran traslado en la sesión propuestas, tan solo críticas. El alcalde confesó sentirse "triste" tras el debate, ya que "todo críticas, menos a Calleja, y eso denota que ustedes viven en un lugar en el que no vive la mayoría de El Puerto. Yo les tiendo la mano y creo que la senda del crecimiento es reconocible", concluyó.

En resumen, un pleno en el que durante casi tres horas nadie debatió nada, sino que cada parte se enrocó en sus posiciones iniciales y en sus mundos paralelos, un reflejo de lo que ha sido este mandato municipal.