El puente del Primero de Mayo alarga la motorada en El Puerto hasta la jornada del domingo

El puente del Primero de Mayo y el hecho de que en Madrid sea festivo también este martes, por el Día de la Comunidad Madrileña, han prolongado la motorada durante una jornada más, la de este domingo, que si bien no ha tenido una afluencia de motos y visitantes tan numerosa como la del fin de semana, ha animado a algunos aficionados a los dos ruedas a permanecer un día más en El Puerto de Santa María, al igual que en otros lugares de la provincia, en especial en enclaves costeros.

Aunque es habitual que muchos aficionados se queden en la ciudad tras disputarse el Gran Premio de España de Motociclismo y hagan noche en El Puerto antes de regresar a sus lugares de origen, este año, son varios los hoteles que tienen colgado el cartel de 'completo' desde el pasado viernes y que han vuelto a ponerlo para la noche del domingo, cuando otras veces ven reducidos el número de clientes por no haber tantos días festivos. Aunque no todos los que se quedan son moteros y aficionados (aunque sí la mayoría), hoteles como Los Cántaros o Puerto Bahía tienen todas las habitaciones reservadas, mientras el hotel Puerto Sherry se encuentra al 85% de ocupación y otros establecimientos confirman que también están completos, por el Día del Trabajo.

En cuanto a la hostelería, aunque sobre las tres de la tarde de este domingo mantenía un perfil medio en cuanto a número de clientes, con el paso de las horas y una vez que se terminaron las carreras en el circuito Ángel Nieto de Jerez, bares y restaurantes comenzaron a llenarse, al menos en la misma medida que cualquier otro domingo de puente, aunque con un público que no es autóctono, sino de fuera y que iba llegando de vuelta del circuito.

A esa hora, el dispositivo especial que durante los días grandes de motorada sólo permite el paso de motos por Pozos Dulces, la Ribera del Marisco y Micaela Aramburu, y la avenida de la Bajamar, ya se había levantado, quedando una presencia policial muy escasa, casi nula, con lo que muchos moteros entraron a la ciudad de manera atronadora, con acelerones, quemando ruedas y provocando fuertes explosiones con los tubos de escape, de una forma muy poco respetuosa con los ciudadanos, en especial con las personas mayores, niños y animales domésticos, actitudes que no han cesado a lo largo de toda la motorada hasta altas horas de la madrugada, pero mucho más impropias una vez pasado el evento, con carta blanca para emitir decibelios a placer.

También hubo problemas de nuevo con los aparcamientos, un asunto que se deberá tratar de atajar para próximas ediciones guiando a las motos hacia lugares habilitados especialmente, ya que las aceras de la ciudad han sido invadidas en muchos sitios, impidiendo el libro tránsito de los peatones, llegando a tapar las entradas de los edificios, en los que viven también personas con movilidad reducida, según han denunciado numerosos ciudadanos.

En cuanto a la presencia policial se dejó sentir especialmente en los lugares incluidos en el dispositivo especial, aunque fuera de dicho dispositivo, que concluyó este domingo, ha sido bastante menor, reduciéndose después de forma drástica. En este sentido, según ha denunciado el PSOE, en la tarde de este domingo sólo hubo dos policías locales en la calle, por lo que David de la Encina ha acusado al alcalde Germán Beardo de "precaria gestión en política de seguridad, motivo por el cual no tenemos agentes en nuestra ciudad".

En este sentido, en la noche del domingo, el PSOE ha denunciado que los ciudadanos de El Puerto de Santa María sólo contarán con un agente local en la calle. "La política del alcalde, que no ha gestionado en cuatro años ni una sola plaza de policía, hace que El Puerto se quede sin agentes para patrullar", insiste De la Encina. Vuelve a ponerse de esta forma sobre la mesa, señala el PSOE, la necesidad que se convoque ya la oferta de empleo de Policía Local. Según ha podido saber este medio, durante la noche de este domingo habrá un agente en la sala operativa de Jefatura, otro de seguridad, uno en atestados y un solo funcionario como policía de calle, ya que se da la circunstancia además de que dos policías están de baja desde hace varios días.

Por último, en este apartado de críticas a la gestión, la agrupación Puerto Taxi ha emitido un comunicado calificando la motorada como "desastrosa en la planificación. Mientras se preocupaba el Ayuntamiento en quedar bien con los moteros, dejaba a la Agrupación de El Puerto sin parada habilitada en el centro urbano para atender a los cientos de visitantes que buscaban desesperados un taxi".

"Todos los años", señalan, "tenemos habilitada para los taxis la parada de bus de la Plaza del Polvorista y otra parada en Ribera del Río. Cada año, una semana antes, nos reunimos con los miembros que componen la preparación de dichos eventos". No obstante, "llevamos dos años que no nos llaman ni cuentan con nosotros y luego se producen los problemas que han pasado este año en la motorada, donde utilizan las paradas para aparcamientos y nosotros no les importamos nada, sólo para recaudar las tasas".

"El año pasado", concluye la agrupación de taxistas, "hicieron lo mismo en los conciertos de Puro Latino y demás eventos. No podemos trabajar, pues no tenemos el respaldo ni el apoyo del Ayuntamiento. En estos días hemos hablado por teléfono y whatsapp con responsables municipales y ninguno ha solucionado nada, y después nos exigen buen servicio y cumplir con la ordenanza municipal", protestan los afectados.