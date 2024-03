El PSOE de El Puerto pedirá a la Diputación de Cádiz apoyo para el albergue municipal

El PSOE de El Puerto, a través de su secretario general y diputado provincial, Ángel Mª González, ha elevado a la Diputación de Cádiz "el grave problema creado por el gobierno de Germán Beardo en el Centro de Emergencia Social, que desde el día 1 de enero se encuentra sin gestión municipal", recuerdan.

La propuesta del PSOE, que se abordará en el pleno provincial del próximo jueves, tiene como objetivo “propiciar un acuerdo entre Ayuntamiento y Diputación que obligue a Beardo a no cerrar el centro, y dejar a El Puerto y a la provincia sin este recurso social”, ha señalado González, quien ha vuelto a rechazar "que la solución de Beardo para el problema que ha creado en el albergue sea el desalojo".

El portavoz socialista señala que “en la tarde del miércoles se produjo un episodio que ya nos temíamos: el intento de desalojo in extremis de las personas que allí se encuentran, incluso con la presencia de patrullas de la Policía Local”. En concreto, se trata de dos familias con diferentes situaciones que se negaban a marcharse a los destinos que de manera unilateral les había gestionado Bienestar Social, con el objetivo de cerrar el centro esa misma tarde.

Ángel M.ª González, que se personó en el albergue junto a la concejala Carmen Ojeda y a otros miembros del PSOE local, subraya que “los usuarios nos trasladaron su malestar por no tener una alternativa habitacional consensuada, que les permitiera seguir sus vidas de la mejor manera posible”, y cita como ejemplo la situación de una familia portuense con una hija menor con Síndrome de Down escolarizada en El Puerto y la que querían enviar a Jerez, a lo que la familia se ha negado. O el caso de una familia refugiada con menores a cargo.

"Ante esta lamentable situación que destapamos los socialistas hace un mes, y para la que hemos propuesto diferentes soluciones, sin que Beardo haya sido capaz de aceptar ninguna, ahora volvemos a proponer otra más. Esta vez, a través de la Diputación provincial. Vamos a propiciar un acuerdo que obligue a Beardo a no cerrar el centro". En concreto, como explica González “se solicitará recurso financiero, mediante un convenio entre ambas instituciones, para acoger transeúntes de toda la provincia, así como una respuesta provisional que salve la situación a corto plazo sin necesidad de cerrar el centro. Esperemos que esta vez sí, Beardo no se posicione en contra, ya que no paramos de aportar soluciones a su falta de gestión en el albergue municipal”, ha finalizado el edil.