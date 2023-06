La ONCE deja un premio de 350.000 euros en El Puerto: "Alegrar a la gente es lo más bonito"

La ONCE repartió el lunes 350.000 euros entre 10 vecinos de El Puerto en un sorteo que ha repartido más de un millón de euros entre las provincias de Cádiz, Málaga, Huelva y Sevilla.

En la localidad gaditana, Juan Carlos Pérez, vendedor de la ONCE desde 2017, vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno en su punto de venta ubicado en la calle Ganado en el centro de la ciudad. Pérez, que dio otros 210.000 euros hace tres años, se declara hoy "a tope". "No he pegado ojo en toda la noche y no me ha tocado a mí", reconoce hoy encantado. "Es lo más bonito, alegrar a la gente, parece que no, pero ayuda a muchas familias que están necesitadas, y eso da mucha alegría", explica.once

Continúa así la racha de suerte de la ONCE con Andalucía, después de que el Sueldazo del sábado dejara un premio de un millón y medio de euros en Málaga y 200.000 euros en Rute (Córdoba) y el domingo otros 240.000 euros en Tarifa.

Sorteos de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece hoy martes 6 de junio, un bote de 73 millones de euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.