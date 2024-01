María Eugenia Lara (PSOE): “El pliego de la limpieza en El Puerto llega tarde y mal”

La concejala socialista, Mª. Eugenia Lara, se ha pronunciado sobre el pleno extraordinario para la aprobación del pliego del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, calificándolo de “bochornoso, convocado con prisas para el sábado 30 de diciembre a las 8:30 de la mañana, y sin la participación de los grupos de la oposición o de los colectivos afectados, como la propia plantilla o la federación de vecinos”.

Como ha señalado Lara “la numerosa documentación de la que se compone un expediente de este tipo, que es el mayor contrato que tiene el ayuntamiento, fue remitida a los grupos dos días antes de la celebración del pleno, imposibilitando su análisis y estudio de manera completa”.

Durante el pleno, la representante socialista puso de manifiesto que hay múltiples fallos en dicho pliego, como la falta de transparencia en la parte económica, el no recoger la sustitución del personal por vacaciones o bajas, o que la apertura de las propuestas sea en acto no público. "Siendo lo más llamativo el informe de reparo de la Intervención Municipal, que pone de manifiesto no haber dispuesto del tiempo legalmente establecido para poder hacer el informe".

Como respuesta por parte del gobierno local, el concejal de Medio Ambiente, Millán Alegre, recurrió a un chascarrillo, poniendo de manifiesto que "desgraciadamente ni él mismo se entera ni ha participado en la elaboración del pliego, lo que denota una completa falta de profesionalidad y educación hacia la oposición y hacia la ciudadanía en general”.

En cuanto al voto de abstención del PSOE, la concejala ha explicado que “fue únicamente por deferencia hacia los trabajadores que llevan dos años soportando un contrato caducado”, y ha añadido que “por nuestra parte estaremos muy encima de la adjudicación y del cumplimiento de dicho contrato, el más grande del ayuntamiento”.