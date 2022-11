El Puerto lleva ya un año sin contrato de basuras

El secretario general del PSOE portuense, David de la Encina, denuncia que “la ciudad está sucia y, además, sin contrato de limpieza y recogida de basuras desde hace ya un año, con el agravante de que ni siquiera se ha elaborado el nuevo pliego para licitar el servicio, que es el más importante de los contratos que tiene la ciudad”.

Los socialistas han denunciado esta situación y la han elevado al pleno de la próxima semana, entendiendo que “el alcalde, Germán Beardo, y su concejal de Medio Ambiente, Millán Alegre, deben dimitir por provocar y consentir esta situación que tanto perjuicio está teniendo”.

David de la Encina explica que “desde el mismo momento que Beardo entró en la Alcaldía, donde llegó prometiendo las soluciones que tenía preparadas, le advertimos de que tenía dos años de plazo para hacer el nuevo contrato de basura, pero no hizo nada en esos dos años, demostrando lo que es, un auténtico profesional de la mentira. Tras tres años y medio de mandato ha quedado claro que Beardo no solo no tenía ninguna solución antes de llegar a la Alcaldía, sino que ha sido incapaz de trabajar en este tiempo para hacer el pliego que la ciudad necesita”.

La situación actual es, como recuerdan desde el PSOE, que "El Puerto lleva un año sin contrato de basura, un año sin un servicio nuevo y mejor que el que había, y que ya se empiezan a notar las consecuencias de ello en la calle con contenedores rotos, reventados, que vierten líquidos, que no abren las tapas, en muchas barriadas totalmente rotos o ya directamente faltan. Se nota en la plantilla, que no puede negociar un nuevo convenio colectivo como corresponde, y se nota para la ciudadanía, que sigue pagando 13 millones de euros con sus impuestos por un servicio que no es el que están pagando ni el que El Puerto se merece. Se sigue pagando un contrato caro con prestaciones peores que nunca", concluyen.