"El Puerto ha presentado proyectos a 'Next Generation' por valor de 85 millones de euros"

El concejal de Presidencia y Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento de El Puerto, Javier Bello, ha negado que el Ayuntamiento no haya presentado proyectos para acogerse a los fondos 'Next Generation', desmintiendo las declaraciones del secretario general del PSOE local y diputado provincial, David de la Encina, que en días pasados manifestó que "El Puerto ni siquiera ha presentado un proyecto que merezca una subvención extraordinaria" a dicha convocatoria.

Javier Bello ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa en la que ha criticado a De la Encina, manifestando que este "ha sido alcalde y sabe el nivel de trabajo que tienen los funcionarios municipales", pero que no habían dejado pasar la convocatoria, por lo que "lo que dice es totalmente falso, una mentira más".

El concejal de Presidencia ha realizado un balance general de los fondos que la Unión Europea destina a Next Generation, para paliar el efecto del Covid sobre la economía, y que se elevan a 750.000 millones de euros, de los cuales unos 310.000 millones están destinados a Italia y España, situando a nuestro país como el segundo mayor beneficiado, con 140.000 millones de euros.

A continuación, Javier Bello ha pasado a enumerar los 10 proyectos para los cuales se han presentado las propuestas desde el Ayuntamiento portuense, y que se dividen en El Puerto Ciudad Creativa (por valor de 12,5 millones de euros), El Puerto, ciudad que vive del río (12 millones), El Puerto, ciudad con movilidad sostenible (aproximadamente 11 millones de euros), Casa de la Juventud (374.220 euros), Centro Náutico Municipal (1.702.210 euros), Equipamientos culturales, entre ellos la construcción de un auditorio de verano (10.182.000 euros), El Puerto ciudad deportiva Zona Norte (10 millones de euros), Museo El Hospitalito (2,5 millones de euros), Centro expositivo y de formación El Puerto y la pesca (presupuesto estimado en 18 millones de euros), y Centros educativos sostenibles para el futuro (6 millones de euros).

Los proyectos suman un valor total de 85 millones de euros y según manifestó el concejal del equipo de Gobierno se presentaron a la Diputación Provincial de Cádiz en diciembre de 2020, tal como se estipuló entonces en la convocatoria, para que esta institución los trasladase a su vez a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), aunque el Ayuntamiento no ha tenido todavía respuesta respecto a la aceptación o denegación de esta primera tanda de proyectos presentados, como tampoco lo han tenido, según dijo, otras poblaciones de la provincia, entre ellas Algeciras, Vejer, Algar o según fuentes técnicas Jerez de la Frontera.

El concejal de Presidencia y portavoz del PP en el gobierno local ha manifestado que pedirán a la Diputación Provincial que les informe sobre el estado en que se encuentran estos proyectos y ha subrayado que con los datos ofrecidos "demostramos que David de la Encina es el gran mentiroso de la ciudad, es capaz de no respetar la Institución. Tenemos un concejal que se dedica a salir en las portadas de los periódicos mintiendo e intentando dañar a la oposición".

Por otra parte, el concejal manifestó que en la misma línea de ayudas convocadas para paliar los efectos del Covid, desde el Ayuntamiento se han presentado también proyectos para convocatorias del Gobierno Central de 2021, como uno relacionado con la implantación de la ciberseguridad en la institución municipal, que está presupuestado en 300.000 euros, y que ya ha recibido el visto bueno por parte del ministerio convocante.

No obstante, otro proyecto presentado por la Concejalía de Comercio al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, valorado en 330.000 euros, para fortalecer el comercio electrónico ofreciendo soluciones tecnológicas para modernizar los establecimiento tradicionales y el pequeño comercio local, llevando a cabo actividades de promoción y creando un portal web específico, ha sido desestimado por dicho ministerio, "aduciendo que no existe dotación presupuestaria suficiente". Javier Bello ha criticado que de los 140 millones de los Next Generation "no exista esa cantidad para destinarla a los comerciantes del centro de El Puerto".