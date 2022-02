"El Puerto ni siquiera ha presentado un proyecto que merezca una subvención extraordinaria"

El secretario general del PSOE, David de la Encina, ha exigido la "inmediata dimisión de Germán Beardo", y asegura que el Ayuntamiento de El Puerto no ha presentado ningún proyecto para optar a los fondos Next Generation que haya sido merecedor de estas subvenciones extraordinarias.

David de la Encina ha manifestado en este sentido que “el pasotismo, la dejadez y el abandono en que tiene Germán Beardo a la Alcaldía no puede perjudicar ni un día más a El Puerto”. En este sentido, ha subrayado que el Gobierno de España ha repartido más de 1.500 millones de euros de los fondos Next Generation: "Han recibido ayudas el Ayuntamiento de Cádiz, Chiclana, San Fernando, La Línea, Jerez y Puerto Real, y el Ayuntamiento de El Puerto ni siquiera ha presentado un proyecto, ni siquiera ha presentado una convocatoria de España donde había una oportunidad para transformar la ciudad".

De la Encina insiste en que "todos los ayuntamientos han presentado proyectos y El Puerto ni siquiera ha presentado un proyecto que merezca ni siquiera una subvención extraordinaria". Para el secretario general de los socialistas de El Puerto, "ese abandono, ese pasotismo de Germán Beardo no puede seguir perjudicando a la ciudad; El Puerto no puede aguantar un año más esta dejadez absoluta. Porque parece que en lugar de un alcalde tenemos ya a alguien preocupado en promocionar algunas fiestas y algunos conciertos, y eso no es el nivel que se le exige a un alcalde de una ciudad como El Puerto de Santa María".

Por su parte, el equipo de Gobierno ha desmentido que se hayan dejado de presentar los proyectos para optar a dichos fondos, e insisten en que "sí se presentaron, pero por ahora no hay respuesta todavía".