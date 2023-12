IU ante el nuevo contrato de la limpieza en El Puerto: "Hemos perdido una oportunidad de mejorar el servicio"

Tras la celebración del pleno en el que se ha aprobado el nuevo pliego para el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria el portavoz de Izquierda Unida, José Luis Bueno, lamenta "que hayamos perdido una oportunidad de mejorar el servicio de limpieza de la ciudad, comprometiendo más de 160 millones de euros para los próximos 10 años y dejando cuestiones importantes sin resolver y que van a repercutir negativamente en el servicio que se ofrece a los portuenses"; lo cual -argumenta- es bastante sustancial ya que "este contrato es el más importante para la ciudad, tanto por lo que supone económicamente para el Ayuntamiento como por lo que implica para la ciudadanía cuando este servicio falla o no se presta correctamente".

El edil de Izquierda Unida ha denunciado que la celebración de un pleno un sábado 30 de diciembre convocado "deprisa y corriendo" denota "la total falta de previsión y la incapacidad del gobierno del Partido Popular de hacer las cosas cuando toca, a pesar de tener mayoría absoluta y de llevar el contrato caducado dos años"; lo cual "tiene consecuencias importantes" como por ejemplo "que haya diferencias muy importantes entre los criterios entre dos servicios del ayuntamiento: área de intervención y la concejalía de medio ambiente" o que la propia intervención municipal "haya advertido la falta de tiempo para estudiar la documentación y emitir los informes pertinentes, diciendo literalmente en su informe que no se ha dispuesto del plazo legalmente establecido para la emisión de informes habiendo sido recibida la documentación del expediente en la tarde del día anterior a la emisión y que por tanto no se ha dispuesto del tiempo suficiente para el análisis en profundidad del expediente".

Respecto al contenido del pliego, Bueno explica que "desde Izquierda Unida nos alegramos de que la plantilla vaya a recibir la subida salarial que les corresponde por derecho, pero creemos que es igualmente necesario mirar por el futuro servicio que se va a prestar a los portuenses" y añade que "en este sentido, mucho nos tememos que este contrato no va a suponer una mejora".

Bueno detalla que el nuevo pliego "parte con 7.366 jornadas al año que no se van a cubrir al inicio del contrato y que corresponden a las sustituciones, las bajas laborales y el absentismo y esto, unido a la división de la ciudad en niveles de limpieza hará que haya zonas de El Puerto, especialmente barriadas y periferia, que se seguirán limpiando menos de lo que merecen los vecinos y las vecinas de esas zonas".

El portavoz de IU ha defendido que "no cubrir estas sustituciones y bajas supone mermar los derechos laborales de la plantilla y afecta a la limpieza de la ciudad" por lo que tendría que haber sido una prioridad para el gobierno del Partido Popular. En este sentido, desde IU "no entendemos como esto se deja sin cubrir por no haber dinero pero se destina un millón y medio de euros del contrato a publicidad y comunicación".

Por último, Bueno lamenta que "el Ayuntamiento haya comprometido más de 160 millones de euros de dinero público para los próximos 10 años en un contrato que a pesar de la subida salarial a la plantilla no va a mejorar la limpieza de la ciudad, presentando la documentación deprisa y corriendo a pesar de llevar el servicio dos años en precario, con informes contradictorios entre Intervención y Medio Ambiente que arrojan dudas importantes y con cuestiones importantes sin solucionar a lo que hay que añadir la ausencia total de información y participación del equipo de gobierno durante estos dos".

"Todo ello hace que Izquierda Unida no pueda apoyar este contrato", finaliza el edil.